Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'in en iyi 10 numarası kim, kaptan açıkladı /11 Ekim 2021 09:59

Süper Lig'in en iyi 10 numarası kim, kaptan açıkladı

"Süper Lig'in en iyi 10 numarası kim?" sorusuna kaptan Serdar'dan flaş bir yanıt geldi.

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Mesut Özil gibi dünyanın en iyi "10 numaralarından" birinin top koşturduğu ligimizde Anastasios Bakasetas da performansıyla fark yaratıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yıldızlarının yanı sıra Beşiktaş'tan Alex Teixeira da bu mevkinin iddialı isimlerinden.

"Süper Lig'in en iyi 10 numarası kim?" sorusuna Serdar Gürler'den flaş bir yanıt geldi. Halen kariyerini Konyaspor'da sürdüren tecrübeli futbolcu, bu pozisyonun en iyisinin Younes Belhanda olduğunu ifade etti.  

Konyaspor kulübünün YouTube kanalına açıklamalarda bulunan Serdar Gürler, "Bir gün Belhanda ile oynamak isterim. Bence Türkiye'nin en iyi 10 numarası. Bütün maçları izlerim. Belhanda bir maçta 10 tane top kaybetsin öne oynayarak, 2 tane geçerse karşı karşıya pozisyon oluyor. Özel yetenek, zarif bilekler" dedi.

Yeşil-beyazlı futbolcu şöyle devam etti: "Kendisine de söyledim Göztepe-Galatasaray maçında ona duyduğum saygıyı. Mesut Ağabey yeni geldi. Dünya yıldızı. Onun için şu anda bir şey diyemem. 10 yıldır ben bu ligde oynuyorum. Gördüğüm en iyi 10 numara Belhanda."

İttifak Holding Konyaspor'un sezona namağlup devam etmesinden mutlu olduğunu söyleyen Serdar  Gürler, "Bizim gibi Trabzonspor da namağlup. Trabzonspor'un şampiyonluk yarışında açık ara 1 numaralı favori olduğunu düşünüyorum" yorumunda bulundu.

'MESSİ YETENEKLİ, RONALDO ÇALIŞKAN'

Serdar Gürler, dünya futbolunun yıldızları hakkında ise "Messi, Allah'tan gelen bir yetenek. Ne kadar çalışırsanız çalışın onun seviyesine gelemezsiniz. Ronaldo'nun çalışma yeteneği var. Onun kadar çalışanı görülmedi. Adam robot gibi. Hayatını futbola adayan bir efsane" ifadelerini kullandı.
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