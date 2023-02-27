Samanyolu Haber /Gündem / Süper Lig'in kadrolu AKP'lileri /27 Şubat 2023 12:58

Süper Lig'in kadrolu AKP'lileri

Kayserispor, Konyaspor ve Alanyaspor kulüpleri ”Hükümet istifa” tezahüratı yapan Beşiktaş ve Fenerbahçe tribünlerine yönelik kınama açıklaması yaptı. Üç kulübün başkanlarının, AKP ile olan yakınlığı dikkati çekti.

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Fenerbahçe-Konyaspor maçındaki hükümet protestosunun ardından, dün akşam oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında da benzer görüntüler yaşandı. Siyah beyazlı tribünler maçın başlamasına dakikalar kala ‘hükümet istifa' sloganları attı.

2 büyük takım taraftarlarının hükümeti istifaya davet etmesi büyük yankı uyandırırken, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor kulüplerinden kınama açıklaması geldi.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Kayserispor camiasının devletin ve milletin yanında olduğunu, şu felaket günlerinde milli acımızı yürekten paylaştığını, tribünlere hakim olmaya çalışan kirli siyaset ve zillete de karşı olduğunu ve bunu da kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.

Konyaspor'dan yapılan açıklamada ise, “Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz” denildi. Alanyaspor yönetiminden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrası daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, futbola siyaset sokma ve ayrıştırma çabası içinde olanları şiddetle kınıyoruz. Devletimizin ve milletimizin sonuna kadar yanındayız.”

KULÜP BAŞKANLARI AKP'YE YAKIN İSİMLER
3 Anadolu kulübünün hükümeti istifaya davet eden taraftarlara karşı yayımladığı kınama mesajlarına çok sayıda siyasi isim ve taraftar tepki gösterirken, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ve Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun AKP'ye yakınlığı dikkat çekti.

FATİH ÖZGÖKÇEN AKP'DEN MECLİS ÜYELİĞİ YAPTI

Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen 2015 seçimlerinde AKP'den Konya Milletvekili aday adayı oldu. Özgökçen ayrıca AKP Meram Belediye Meclis Üyesi olarak yer aldığı Konya Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde “2. Başkan Vekili” görevini yürüttü.

ALİ ÇAMLI AKP'DEN ADAY OLDU
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı da 2015 seçimlerinde AKP'den Milletvekili aday adayı oldu. O dönemde açıklama yapan Çamlı, “Türkiye´nin Ak Parti iktidarının devamına ihtiyacı var?” ifadelerini kullanmıştı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU, MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU'NUN ABİSİ
Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ağabeyi olmasıyla dikkati çekiyor.
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