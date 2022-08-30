Samanyolu Haber /Spor / Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş oldu /30 Ağustos 2022 00:06

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk eden Beşiktaş sahadan 3-1'lik skorla kazanan ekip olarak ayrıldı ve liderlik koltuğuna oturdu.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Maça erken bir golle başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Muleka ile 1-0 öne geçti.

29. dakikada ise ilk golün asistini yapan Weghorst skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.

41. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Muleka takımnını üçüncü kendisinin ise ikinci golünü attı: 3-0.

İlk yarı bu skorla sona erdi.

86. dakikada ise Dia Saba'nın golüyle Sivasspor farkı ikiye indird: 3-1.

Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Bu skorla Beşiktaş puanını 10'a çıkartarak averajla Gaziantep FK'nın önünde liderlik koltuğuna oturuken, Sivasspor ise 2 puanda kaldı.

Beşiktaş haftasa Ankaragücü deplasmanına giderken, Sivasspor ise Kararümrük'ü ağırlayacak.


Puan Durumu

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş oldu Sonraki Haber >>

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Erdoğan'ın eski sağ kolu, AKP'deki başka bir rüşvet ağını anlattı

Artemis Ay'a gidiyor

Artemis Ay'a gidiyor

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

[Harun Tokak] Evlerinize Görünmeyen Melekler Misafir Olabilir

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

Cami avlusunda dehşet: Baba tuttu, oğlu bıçakladı

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

İmam Hatipliler Derneği’ne tepki: Ensar’daki tacizleri de gündeme getirin!

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

Letonya, Sovyetler'den kalma 80 metrelik dev zafer anıtını yıktı

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

TRT’de 'Çanakkale Savaşı' skandalı; Sarıkamış Harekâtı ile karıştırdılar

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

NASA uzayda 'gerçek ve korkutucu bir ses' yakaladı; Siz de dinleyin

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

İranlı ajanlara çalışan, mafyaya çalışan savcılar ve yargıçlar var

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?

Emekli generaller canlı yayında birbirine girdi: Kimsin sen?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:16:17