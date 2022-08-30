Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş oldu

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile Sivasspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.





Maça erken bir golle başlayan Beşiktaş, 12. dakikada Muleka ile 1-0 öne geçti.





29. dakikada ise ilk golün asistini yapan Weghorst skoru 2-0'a getiren golü kaydetti.





41. dakikada ise bir kez daha sahneye çıkan Muleka takımnını üçüncü kendisinin ise ikinci golünü attı: 3-0.





İlk yarı bu skorla sona erdi.





86. dakikada ise Dia Saba'nın golüyle Sivasspor farkı ikiye indird: 3-1.







Kalan sürede başka gol olmayınca mücadele Beşiktaş'ın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.





Bu skorla Beşiktaş puanını 10'a çıkartarak averajla Gaziantep FK'nın önünde liderlik koltuğuna oturuken, Sivasspor ise 2 puanda kaldı.





Beşiktaş haftasa Ankaragücü deplasmanına giderken, Sivasspor ise Kararümrük'ü ağırlayacak.











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