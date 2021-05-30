Süper yat satışları rekordan rekora koşuyor

Pandemi döneminde ekonomik krize rağmen servetlerini büyüten zenginlerin süperyat talebi rekor düzeye ulaştı.







Lüks yaşam dergisi Boat International'ın paylaştığı verilere göre, 2021'in 1 Ocak-17 Mayıs döneminde 1 milyar pound (12,1 milyar TL) değerinde toplam 208 süperyat satıldı. Bu rakam, geçen senenin aynı dönemindeki satış rakamının 131 adet üzerinde oldu.





İngiliz Financial Times gazetesinin “Zenginler lüks ve inziva ararken süperyat siparişleri arttı” başlıklı haberine göre, İtalya'nın Forli bölgesindeki yat üreticisi Ferretti, 2021'in ilk çeyreğinde 56 yat teslimatı yaptıklarını ve bu rakamın rekor olduğunu açıkladı. Şirket, tahminlerin çok üzerinde olan siparişler için “fantastik hızda artıyor” dedi.





Yat üreticileri, pandemi sırasında varlık fiyatlarındaki yükselişle servetleri artan zenginlerin tekne almaya ya da mevcut teknelerini daha büyükleriyle değiştirmeye yöneldikleri görüşünde.





İtalya'nın Toskana bölgesindeki Benetti Yatları'nn CEO'su Marco Valle, “Salgınla birlikte insanlar hayatlarının aniden değişebileceğini fark ettiler ve algıları değişti. Anı değerlendirmek istediler. Hisse değerleri dramatik bir şekilde yükseldi ve biz de doğru ürünlerle bu duruma karşı hazırdık” dedi.





Pandemi nedeniyle tekne fuarları iptal edilse de bu durum süperyatlara dönük talebin önüne geçemedi ve online kanallardan siparişler arttı.





Hollandalı bir yat üreticisi olan Damen Yachting'in yöneticisi Rose Damen, “Tekne fuarlarının olmadığı bir dönemde en fazla sipariş aldığımız bir yıla imza attık” dedi. Şirketin siparişlerinin son bir yılda 800 milyon euro arttığı aktarıldı.