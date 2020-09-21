Samanyolu Haber /Ekonomi / Şüphe uyandıran bir değişiklik daha /21 Eylül 2020 14:45

Şüphe uyandıran bir değişiklik daha

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın özel kalem müdiresi Elif Esen'in eşi Muhammet Cahit Şirin'in başkanlık koltuğuna oturması ile Türkiye İstatistik Kurumu'nda formül değişiklikleri hızlandı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi hesaplama yönteminde değişikliğe gittiğini duyurdu. Yapılan güncelleme sonrası işsiz sayısı beklentisi tüketici güven endeksinden çıkarıldı.

TÜİK, güven endeksini belirlerken hesaplamaya dahil ettiği “Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısı beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde tasarruf etme ihtimali” göstergelerini değiştirdi.

İŞSİZLİK SAYISI BEKLENTİSİ LİSTE DIŞI

Bundan sonra TÜİK, güven endeksi hesabına işsiz sayısı beklentisi ile tasarruf etme ihtimali beklentisini dahil etmeyecek. 

Bunun yerine "Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi” verilerini alacak. 

Böylece işsiz sayısı beklentisi artık tüketici güven endeksine yansımamış olacak.

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