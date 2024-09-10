Şüpheler Narin'in annesi üzerinde yoğunlaştı: Yeşil tülbent ayrıntısı

21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi, arama çalışmalarının 19’uncu gününde mahalleye yaklaşık 2 kilometre mesafedeki Eğertutmaz Deresi’nde çuval içinde üzeri taşla kapatılarak gizlenmiş halde bulundu.







Gözaltına alınan 24 kişiden biri olan Nevzat Bahtiyar, Narin’in amcasının kendisine 200 bin lira teklif ettiğini ve cesedi dere kenarına atmasını istediğini itiraf etti. Bu itirafın ardından Narin’in cesedi Eğertutmaz Deresi’nde bir çuval içinde bulundu. Amca Salim Güran, kamuoyuna yansıyan ifadelerinde söz konusu cinayeti itiraf etmezken, arabasının arka koltuğunda Narin’e ait DNA örneklerinin bulunmasına ilişkin soruları da yanıtsız bıraktı.





Gözaltındakilerin sorgusu devam ederken soruşturma sürecindeki dikkat çekici detaylardan biri daha ortaya çıktı.





Hürriyet’ten Musa Kesler’in haberine göre, jandarma, Narin’e ait olduğunu düşündükleri yeşil bir tülbent buldu. Anneye bu tülbentin Narin’e ait olup olmadığı soruldu. Anne bu soruya “Hatırlamıyorum” diye cevap verdi. Jandarma bunun üzerine Narin’in gittiği Kuran kursunun hocasına tülbenti gösterdi. Hoca o gün Narin’in bu tülbenti kullandığını söyledi. Annenin bu beyanının ardından bazı telefon kayıtlarını da silmiş olması şüpheleri kuvvetlendirdi.





Gözaltındaki annenin dün yapılan cenaze törenine ise katılmasına izin verilmedi.