Şüpheli ölümde AKP'li vekilin adı geçmişti 1,5 yıldır AYM'den karar çıkmadı

Anayasa Mahkemesi (AYM), AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde 2019’da şüpheli bir biçimde ölü bulunan Nadira Kadirova’nın dosyasına ilişkin kararını açıklamadı. Ailenin avukatı dosyanın bekletilmesine tepki gösterirken, Kadirova’nın ağabeyi “Ünal, milletvekili olduğu için mi böyle oluyor?” diye sordu.







HAK İHLALİ VERECEĞİNİ UMUYORUM





AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde çalışırken 23 Eylül 2019’da ölü bulunan Nadira Kadirova’nın dosyasıyla ilgili AYM, 18 aydır karar açıklamadı. Ailenin avukatı Prof. Dr. İlyas Doğan, “Yürütülen soruşturmada toplanmayan deliller ve birçok eksik inceleme var. AYM’nin bu eksiklikleri göreceğini, yeterince incelenme yapılmadığı için bir hak ihlali kararı vereceğini ve davanın yeniden görüleceğini umuyorum” dedi.





KARARIN GECİKTİRİLMEDEN VERİLECEĞİNİ UMUYORUM





Birgün’den İsmail Arı’ya konuşan Doğan, “Nadira Kadirova dosyası AYM’de son aşamaya geldi. Çünkü son olarak Adalet Bakanlığı bir savunma yaptı ve ben de bu savunmaya cevap verdim. Şu an itibarıyla AYM’nin atacağı tek adım kararını açıklamaktır. Diğer tüm süreçler tamamlanmış durumda. Artık kararın gecikmeden verileceğini ümit ediyorum. Olayda bir siyasinin isminin geçmesi, AYM’nin karar vermeyi geciktirmesinde bir etken değildir umarım” dedi.





TOPLANMAYAN DELİLLER VAR





Yürütülen soruşturmada toplanmayan deliller ve birçok eksik inceleme bulunduğunun altını çizen Doğan, “Bizim isteğimiz davanın ülkedeki yargı mekanizmalarıyla çözüme kavuşturulması; ama eğer beklentimizin tersi bir durum olursa Nadira Kadirova’nın şüpheli ölümünü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) de taşıyacağız” dedi.





ŞİRİN ÜNAL VEKİL OLDUĞU İÇİN Mİ BÖYLE OLUYOR?





Nadira Kadirova’nın ağabeyi Muhammet Ali Kadirov ise, “Artık yeter. Kardeşimin ölümünün üzerinden tam 2 yıl 2 ay geçti. Şirin Ünal, milletvekili olduğu için mi böyle oluyor? Söyleyecek söz bulamıyorum. Türkiye halkının bize destek olmasını bekliyoruz. Artık adalet yerini bulsun. Kardeşimin ölümüne neden olanlar hak ettikleri cezayı alsın” dedi.





MAHKEME TAKİPSİZLİK VERİP KAPATTI





Kadirova’nın şüpheli ölümüne yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma, ölümünden yaklaşık 5 ay sonra, 2 Mart 2020’de takipsizlik kararı verilerek kapatılmıştı. Savcılık kararında, Kadirova’nın olay öncesinde intihara karar verdiği öne sürülmüştü.





ODA DA BOĞUŞMA MI YAŞANDI?





Nadira Kadirova’nın hayatını kaybettiği gün polis ekipleri tarafından yapılan olay yeri incelemesine ait yeni görüntüler ortaya çıkmış, olay yeri inceleme polislerinin kaydettiği görüntülerde Nadira Kadirova’nın çalıştığı süre boyunca kaldığı ve hayatını kaybettiği odadaki dağınıklık dikkati çekmişti. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde yere düşen bir saksı ve etrafa saçılan kum ve çiçekler yer alıyor.