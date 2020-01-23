Aygün'e taviz yok, süre dolunca o kuleler yıkılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) eski milletvekili Sinan Aygün'ün TOGO kulelerine dair mahkeme kararını uygulayacaklarını kaydetti.





Hürriyet'e mülakat veren Yavaş, "TOGO olayı mahkemenin bozduğu bir iştir. Mahkeme bozmasaydı bizim TOGO diye bir derdimiz yoktu. Benim Sinan Aygün’le bir derdim yok. Mahkeme kararının uygulanacağını anlayınca bu tür yollara tevessül etti." dedi.





"Hukukun işleyip işlemediğini görmek istiyorum." diyen Yavaş, "30 günlük süre dolduktan sonra orası ruhsatsız hale geliyor. Belediye Encümeni’ne ceza kesilmesi ve yıkım için müracaat edeceğiz." dedi.





MAHKEME "İMAR KANUNU İHLAL EDİLDİ" DEDİ





Mahkeme, Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) eski başkanı Sinan Aygün'e ait Togo kulelerinin İmar Kanunu'nu ihlal ettiğine hükmetmişti.





Aygün'ün eski dönemden kalma alışkanlıkları ile mahkeme kararını değiştirme teşebbüsü 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş'a takılmıştı.







