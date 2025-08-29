Samanyolu Haber /Gündem / Süreç komisyonu çalışmalarını bitiriyor: İşte tarih /29 Ağustos 2025 12:10

Süreç komisyonu çalışmalarını bitiriyor: İşte tarih

Sürece ilişkin Meclis'te kurulan komisyon çalışmalarını sürdürürken Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Komisyondaki gelinen aşamaya vurgu yapan Kurtulmuş yıl sonunda komisyonun sonlanacağını belirtti.

SHABER3.COM

PKK'nın silah bıraktığı İmralı Süreci kapsamında kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun ne zaman sonlanacağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

TARİH VERDİ, 'GEREKİRSE UZATILIR' DEDİ
AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Kurtulmuş, komisyonda herkesin görüş belirttiğini söyledi. Komisyonun kendi yönergesini hazırlayarak çalışmaya başladığını belirten Kurtulmuş, "Komisyonda katılımcı bir yol izledik, temsil gücü çok yüksek. Yıl sonuna kadar çalışmalar sonlanacak. Komisyonun hemen kuruluşunda aldığımız karar, 31 Aralık 2025'te komisyon çalışmalarını sonlandırması. Eğer gerekirse ikişer ay süreyle uzatılabilir" ifadelerini kullandı.
