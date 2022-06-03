"Süreci hemen başlatacağız"

Türkiye ile yaşanan gerginlikler ve NATO gündemi konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Atina yönetiminin yeni nesil savaş uçağı olarak tanıtılan F-35'lerle ilgili kararını da açıkladı.







cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliklere ve gündemdeki konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu. Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliklere ve gündemdeki konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

F-35 SATIN ALMA SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ





Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile yaşanan sorunlarda “gerginliklerin her iki tarafa da fayda sağlamadığını defalarca vurguladığını” dile getirdi.Panagiotopoulos, Ağustos 2020'de Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Yunan savaş gemilerinin yaşadığı gerilime değinerek, “Diğer tarafın (Türkiye), ordumuzun muazzam seferberliğinin ve acil müdahalemizdeki etkili caydırıcılık potansiyelimizi geçen yazdan bu yana anladığını düşünüyorum” dedi.Panagiotopoulos, “Karşı tarafı askeri angajmana girişmekten caydıran askeri yeteneklerimiz olacaktır. Herhangi bir olumsuz durumda ağır bedeller ödeyeceklerini bilmelidirler. Ordumuz her zaman teyakkuzdadır” diye konuştu.Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin F-35 savaş uçaklarını satın alacağını ifade ederek, “ABD, Yunanistan'ın F-35'e olan ilgisini tanıdı. Hava kuvvetlerinin öngörülen operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak F-35 uçaklarının satın alma süreci hemen başlayacak” açıklamasında bulundu.Panagiotopoulos, F-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili resmi talep (LOR) mektubunun hazırlandığını belirttiğini, ancak satın alma sürecinin oldukça uzun sürebileceğini söyledi.