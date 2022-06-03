Samanyolu Haber /Dünya / "Süreci hemen başlatacağız" /03 Haziran 2022 23:38

"Süreci hemen başlatacağız"

NATO gündemi ve Türkiye ile yaşanan gerginlikler konusunda bazı açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un “ABD, Yunanistan'ın F-35'e olan ilgisini tanıdı. Hava kuvvetlerinin öngörülen operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak F-35 uçaklarının satın alma süreci hemen başlayacak” açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

SHABER3.COM

Türkiye ile yaşanan gerginlikler ve NATO gündemi konusunda açıklamalarda bulunan Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos'un Atina yönetiminin yeni nesil savaş uçağı olarak tanıtılan F-35'lerle ilgili kararını da açıkladı.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, son dönemde Türkiye ile yaşanan gerginliklere ve gündemdeki konulara ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Nikos Panagiotopoulos, Türkiye ile yaşanan sorunlarda “gerginliklerin her iki tarafa da fayda sağlamadığını defalarca vurguladığını” dile getirdi.

Panagiotopoulos, Ağustos 2020'de Doğu Akdeniz'de Oruç Reis sismik araştırma gemisi ve Yunan savaş gemilerinin yaşadığı gerilime değinerek, “Diğer tarafın (Türkiye), ordumuzun muazzam seferberliğinin ve acil müdahalemizdeki etkili caydırıcılık potansiyelimizi geçen yazdan bu yana anladığını düşünüyorum” dedi.

Panagiotopoulos, “Karşı tarafı askeri angajmana girişmekten caydıran askeri yeteneklerimiz olacaktır. Herhangi bir olumsuz durumda ağır bedeller ödeyeceklerini bilmelidirler. Ordumuz her zaman teyakkuzdadır” diye konuştu.

F-35 SATIN ALMA SÜRECİNİ HEMEN BAŞLATACAĞIZ

Nikos Panagiotopoulos, ülkesinin F-35 savaş uçaklarını satın alacağını ifade ederek, “ABD, Yunanistan'ın F-35'e olan ilgisini tanıdı. Hava kuvvetlerinin öngörülen operasyonel ihtiyaçlarını karşılayacak F-35 uçaklarının satın alma süreci hemen başlayacak” açıklamasında bulundu.

Panagiotopoulos, F-35 savaş uçaklarının satın alınmasıyla ilgili resmi talep (LOR) mektubunun hazırlandığını belirttiğini, ancak satın alma sürecinin oldukça uzun sürebileceğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber "Süreci hemen başlatacağız" Sonraki Haber >>

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

Ergenekon'un 'İslamcı' yüzleri

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:48:55