Sürecin mağdurlarından gazeteci Hüseyin Sümer kansere yenildi

Uzun üredir kanserle mücadele eden gazeteci Hüseyin Sümer’in son safhaya gelen hastalığı sebebiyle birkaç gün önce durumunun ağırlaştığı, önce Ankara Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı, daha sonra ise Gölbaşı Devlet Hastanesi’ne yatırıldığı öğrenildi. Bu sabah aniden kalbi duran Sümer bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.







Ekonomi gazeteciliğinin önemli isimlerinden biri olan Sümer, Zaman gazetesine el konulmasına kadar olan dönemde gazetede birçok görev üstlendi.





Son olarak gazetenin Ankara haber merkezinde çalışan Sümer, tüketici hakları ve enerji piyasası başta olmak üzere ekonomiyle ilişkin analizleri ve haber-yorumlarıyla tanınıyordu.





Hüseyin Sümer, Zaman’ın kapatılmasının akabinde bir süre emlak işleriyle uğraştı. Hastalığının belli olması ve ilerlemesi üzerine ise, emlakçılığı bırakmak zorunda kaldı.





Sümer evli ve iki çocuk babasıydı.





Hüseyin Sümer’in cenazesi, vasiyeti üzerine memleketi İzmir’e götürülecek. 23 Kasım Çarşamba günü öğlen namazına müteakip Torbalı Dirmil Köyü’nde defnedilecek.