Samanyolu Haber /Gündem / Sürecin mağdurlarından iş insanı Mustafa Kavurmacı vefat etti /19 Kasım 2022 19:17

Sürecin mağdurlarından iş insanı Mustafa Kavurmacı vefat etti

Aydınlı Giyim’in ortaklarından Mustafa Kavurmacı vefat etti

SHABER3.COM

 Yeni Asya Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, konuyla ilgili paylaşımında, “Süreç mağdurlarından Mustafa Şevki Kavurmacı’ya Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.” ifadelerini kullandı.


YARGLANDI, HÜKÜM GİYDİ; TÜM MAL VARLIĞI GASP EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda vefat eden İBB eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın da dünürü olan Mustafa Şevki Kavurmacı, 15 Temmuz sonrası gözaltına alınmış ve yargılanmıştı.

TUSKON davasından dosyaları ayrılan  Mustafa Şevki Kavurmacı,9 yıl 4 ay 15 güne  hapis cezası verilmişti 



Mahkeme ayrıca, aynı davada yargılanan çocukları ve kendisinin Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar vermişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sürecin mağdurlarından iş insanı Mustafa Kavurmacı... Sonraki Haber >>

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Hocaefendi: Dünyevi, insani, şahsi hiç bir beklentimiz yok

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Sabah, Soylu’nun polislerinin ‘tiyatrosunu’ deşifre etti

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Gazze'de korkunç yangın: 7'si çocuk en az 21 ölü

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Toyota, Prius'un yeni kasasını tanıttı

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Rusya, Ukrayna’nın bütün büyük şehirlerini vurdu

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Martı CEO’su ile Taksiciler Odası Başkanı arasındaki tehdit kavga büyüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Artemis 1 roketi fırlatıldı, NASA 50 yıl sonra Ay'a geri dönüyor

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Dünya Kupası'na beklenen seyirci gelmeyince Katar Pakistan'dan taraftar kiraladı

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Doğru bildiğimizde kararlı olmalıyız

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...

Troller çıldırdı: Putin'in Erdoğan'ın bir valisi...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:49:16