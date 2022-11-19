Sürecin mağdurlarından iş insanı Mustafa Kavurmacı vefat etti

Yeni Asya Genel Yayın yönetmeni Kazım Güleçyüz, konuyla ilgili paylaşımında, “Süreç mağdurlarından Mustafa Şevki Kavurmacı’ya Allah rahmet eylesin. Ailesinin başı sağ olsun. Rabbimiz Cennetinde buluştursun.” ifadelerini kullandı.









YARGLANDI, HÜKÜM GİYDİ; TÜM MAL VARLIĞI GASP EDİLDİ





Geçtiğimiz yıllarda vefat eden İBB eski belediye başkanı Kadir Topbaş’ın da dünürü olan Mustafa Şevki Kavurmacı, 15 Temmuz sonrası gözaltına alınmış ve yargılanmıştı.





TUSKON davasından dosyaları ayrılan Mustafa Şevki Kavurmacı,9 yıl 4 ay 15 güne hapis cezası verilmişti













Mahkeme ayrıca, aynı davada yargılanan çocukları ve kendisinin Aydınlı Hazır Giyim şirketlerinin ortak paylarının müsaderesine (el konulmasına) karar vermişti.







