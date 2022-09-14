Sürekli Baby Shark dinletilen mahkum koğuşunda ölü olarak bulundu

48 yaşındaki John Basco, 11 Eylül Pazar günü saat 03:50 sularında ABD’deki Oklahoma İlçe Gözaltı Merkezindeki hücresinde tepkisiz bulundu.







Hapishane yetkilileri, memurların acil müdahale ekipleri gelene kadar Basco’yu hayata döndürmeye çalıştıklarını, ancak çabalarının boşuna olduğunu söyledi.





New York Post’a göre Basco, bu yıl hapishanede ölen 14. mahkum oldu ve hapishane, son aylarda mahkum ölümleri ve firarları nedeniyle çeşitli eleştirilere maruz kaldı.





Basco, uyuşturucu kaçakçılığı şikayeti üzerine parmaklıklar ardındaydı. Hapishane sözcüsü Mark Opgrande’ye göre, bariz bir suç belirtisi yoktu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.





OLAYLA İLGİLİ ÜÇ KİŞİ SUÇLANDI

Araştırılan olasılıklardan biri, aşırı dozda uyuşturucudan olduğu idi ancak Basco, Oklahoma County’ye dava açan dört hapishane mahkumu arasındaydı ve eski gözaltı memurlarını bir duvara kelepçeliyken “Baby Shark” şarkısını tekrar tekrar dinlemeye zorlamakla suçladı.





Eski Teğmen Christopher Raymond Hendershott da 2019’daki olayları öğrendiği, ancak onları durdurmak için hiçbir şey yapmadığı için dava edildi.





Oklahoman’a göre, tutukluları temsil eden avukatlar da durumu “işkence” olarak nitelendirdi.





Bunun üzerine Teğmen Hendershott emekli oldu ve iki memur da kovuldu. Üçü de bir mahkuma karşı kabahat ve komplo kurmakla suçlandı.





Ayrıca Oklahoma County komisyon üyelerine ve Şerif Tommie Johnson III’e karşı da 22 Eylül’de duruşması görülecek ek bir dava daha var.





2016’da çıkan “Baby Shark” şarkısı çocuklar arasında oldukça popüler ve YouTube’da milyonlarca kez görüntüleniyor.