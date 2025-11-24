Sürekli hastanede tedavi görmek zorunda olan Selman’ın anne-babası tutuklandı

Biri 4, diğeri 12 yaşında iki oğlu bulunan Tekin’in küçük oğlunu Selman’ın üç yıldır tüberküloz tedavisi gördüğünü söyleyen bir aile yakını, “Doktorun söylediğine göre verem hastalığı çocuklarda lenf benzlerinde kendini gösteriyor. Üç yıldır sürekli hastaneye gidip geliyorlardı. Boğazı bazen şişiyor, şu anda hafif bir şişlik var. Yarası mikrop kapmış. Onunla ilgili ilaç kullanıyor. Haftada birkaç gün doktora götürülüyor. Bazen kitle büyüyor. Bir iki kere oradan parça aldılar. Sürekli irin gibi bir sıvı akıyor, bazen kapanır gibi oluyor, sonra şişiyor, yara gibi oluyor ve irin akıyor. Babaanne ve halaları bakmaya çalışıyor ama anne gibi olmaz.” dedi.



Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hastanesi’nin Selman’In durumunun ciddi ve anne bakımına muhtaç olduğuna dair rapor verdiğini söyleyen aile yakını, “İki hafta önce gerçekleştirilen açık görüşe Selman’ı götüremediler. Hastalanmıştı. Anne oğlunu gelmeyince oğlunun hastaneye kaldırıldığını duyunca koğuşta sinir krizi geçirdi. Şu anda psikolojik ilaçlar kullanıyor. Haftaya tekrar açık görüş var. Görüşe gidince herkes Selman’ın halini görüyor. Gardiyanlar bile Selman’ın boynundaki yarayı, şişliği görünce şaşıp kalıyorlar.” diye konuştu.



GÖZALTINDA BASKI GÖRDÜ, FELÇ GEÇİRDİ



15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL döneminde, 10 Aralık 2016’da gözaltına alınan Melek Tekin’in, beş günlük gözaltı süresinde maruz kaldığı baskı nedeniyle felç geçirdiği ve bir süre belden aşağısının tutmadığı belirtildi.



Antalya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan Tekin’e 2018’de, ‘Bank Asya’ya para yatırmak, ByLock iddiası, Antalya’nın Finike ilçesinde dini sohbet, gezi, kermes, toplantı gibi programlar organize etmek, dini sohbet vermek, KHK ile kapatılan Denizyıldızı Sosyal yardımlaşma ve Kültür Derneği’ne üye olmak ve denetleme kurulu başkanı olmak, 667 sayılı kanun hükmünde kararnameyle kapatılan Murat Aydın Özel Pansiyon işletmesinde 2013-2016 yılları arasında SGK kaydının bulunması, öğrenci yurdunda yöneticilik yapmak, Kimse Yok mu derneğinde aktif olmak, bağış ve kurban toplamak, toplantılara kermeslere katılmak’ gibi gerekçelerle 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.



YARGITAY: “VERİLEN CEZA HAKKANİYETE UYGUN DEĞİL”



Ancak Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Tekin’e verilen cezayı savunma hakkının kısıtlanması, tanıkların ifadelerini mahkeme huzurunda alınmadığı için, hakkaniyete uygun olmayan çok fazla ceza verildiği gerekçesiyle 19 Mart 2024’te bozdu. Yeniden yargılanan Tekin’e bu kez 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Dosyası Yargıtay’da bulunuyor.



“ÜYE OLDUĞUM DERNEKLERİN HEPSİ YASAL DERNEKLERDİR”



Melek Tekin, 2018’deki savunmasında suçlamaları reddederek, “ByLock programını kullanmadım. İçinde bulunduğum tüm faaliyetler yasaldı. Üye olduğum dernekler devletçe denetlenen kurumlardı. Gönüllülük esasıyla, kaymakamlık ve belediyeden izin alınarak yapılan etkinliklere katıldım. Vatanıma ve milletime zarar verecek hiçbir şey yapmadım.” dedi.



“GÖZALTINDA BAŞÖRTÜMÜ ÇIKARTTILAR, BİR GÜN BOYUNCA SANDALYE ÜZERİNDE ELİ KELEPÇELİ OLARAK TEK AYAK ÜZERİNDE TUTULDUM”



Tekin gözaltında gördüğü muameleyi ise şöyle anlattı: “Başörtüm çıkarıldı, bir gün boyunca sandalye üzerinde ellerim kelepçeli şekilde tek ayak üzerinde bekletildim. Aleyhimde ifade veren kişilerin de baskı altında ifade verdiğini düşünüyorum.”



Tekin, Bank Asya’daki hesabının maaş hesabı olduğunu, eve hırsız girmesi sonrası kayınvalidesinin verdiği bir çeyrek altın ve 50 euroyu buraya yatırdığını, talimatla para yatırmadığını söyledi.



“EŞİM 23 AY TUTUKLUDUR”



Ayrıca küçük çocuğunun alerjik astım hastası olduğunu belirterek adli kontrolün kaldırılmasını talep etti. “Eşim Balıkesir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 aydır tutuklu.” dedi.



BABASININ DA DOSYASI BOZULDU, İLK MAHKEME 18 ARALIK’TA



Selman’ın babası Yusuf Tekin ise, Antalya’da MEB’e bağlı bir ilkokulda sınıf öğretmeni olarak görev yaparken ihraç edildi. 15 Temmuz’dan hemen sonra tutuklanan Yusuf Tekin yaklaşık iki yıl cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildi. Dosyası Yargıtay tarafından Eylül 2025’te bozulan Yusuf Tekin’in ilk mahkemesi 18 Aralık’ta görülecek.