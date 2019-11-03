Samanyolu Haber /Gündem / Sürekli yalnız kalınca zihin kadar beden de zarar görüyor /03 Kasım 2019 10:18

Sürekli yalnız kalınca zihin kadar beden de zarar görüyor

Yalnızlık modern insanın neredeyse yaşam biçimine dönüşen bir fenomen.

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Ancak aşırı yalnızlık zihinde olduğu kadar bedende de bazı sorunlara yol açıyor.

Dr. Mehmet Öz, konuyla ilgili Hürriyet'te kaleme aldığı yazısında, "Günümüzde ‘orta-üst seviye yalnızlık’ hiç olmadığı kadar yaygın" tespitinde bulunduktan sonra, yalnızlığın neden olduğu fiziksel sorunlardan ilkini, 'Bedenin stresle başa çıkma becerisi bozulabilir' şeklinde tanımlıyor.

Vücudun stres durumlarında kortizol salgıladığını ve sosyalleşildiğinde ya da öfkenin ifade edildiği durumlarda kortizol seviyesinin düştüğünü belirten Öz, aşırı yalnızlık halinde vücudun yüksek kortizola tepki vermeyebileceğini ifade etti. 

Öz'e göre bir diğer sorun ise uyku bozukluğu ve enerjide azalma. Yalnız insanların uyku sorunu çekme ihtimali de hayli yüksek. Enerji düşüklüğünün üstesinden de yine sporla gelinebilir. 

Yalnızlığın neden olduğu duygusal acılar da yine karşılaşılan sorunlar arasında. Baş ağrısı ya da düzenli ağrılar kötüleşebilir. Yine mide ve sindirim sorunları yaşayanların durumu kötüleşebilir ve sindirim sisteminin düzgün çalışmasını önleyen kimyasal dengesizlik oluşabilir.

Yalnız kadınlar ise yemek yeseler dahi kendilerini aç hissedebilir. 

Öz, tavsiye olaraksa sosyalleşme hedefleri konulmasını öneriyor ve her gün birden fazla kişiyle etkileşim kurulma hedefi konulmasını salık veriyor.
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