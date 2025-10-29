Samanyolu Haber /Gündem / Süreyya Kitap yayınladı: 'İki Sığınak: Efendimiz (s.a.s.) ve İstiğfar' /29 Ekim 2025 11:04

Prof. Dr. Abdülhakim Yüce'nin kaleme aldığı 'İki Sığınak: Efendimiz (s.a.s.) ve İstiğfar' isimli kitap Süreyya Yayınları tarafından yayınlandı.

Önemli bir kitap daha okuyucuların hizmetine sunuldu. Süreyya Kitap kendi sitesinde 'İki Sığınak: Efendimiz (s.a.s.) ve İstiğfar' isimli kitap için şu ifadeleri kullandı:

Süreyya Kitap’tan imtihanlara sabır ve sükûnetle bakmayı öğreten derin bir yolculuk…

Hayat, ardı arkası kesilmeyen imtihanlarla örülü bir yolculuk…

Kimi zaman bir kayıpla, kimi zaman görünmeyen bir yükle sınanır insan. Bu çetin yolculukta, sarsılmadan ayakta kalabilmenin yollarını arar; kalbinin yorgunluğuna bir sığınak, ruhunun yaralarına bir merhem ister.

Süreyya Kitap’tan çıkan İki Sığınak: Efendimiz (s.a.s.) ve İstiğfar, insana tam da bu arayışta yol gösteriyor. Eser, Peygamber Efendimiz’in (s.a.s.) örnekliğinde ve istiğfarın derin manasında, insanın varoluş hikmetini yeniden hatırlatıyor. İlk insanın cennetten dünyaya uzanan ibretli yolculuğundan, sabırla yoğrulmuş peygamber hayatlarına; Rabbimizin rahmet kapılarından kulun içten yakarışlarına kadar uzanan bu metin, okuyucusunu içsel bir tefekkür yolculuğuna davet ediyor.

“İki Sığınak”, imtihanların sadece birer musibet değil, aynı zamanda bir terfi vesilesi olduğunu; sabır, teslimiyet ve istiğfarın insana kazandırdığı derin sükûneti hatırlatıyor.

Her sayfasında insanın kırılganlığını, ama aynı zamanda yeniden doğma gücünü fısıldıyor.

Süreyya Kitap’ın incelikli tasarımı ve zarif diliyle hazırlanan bu eser, okurlarına şunu hatırlatıyor: Hayat bir sınavdır, fakat her sınavın iki sığınağı vardır — Efendimiz (s.a.s.) ve istiğfar.


