Samanyolu Haber /Gündem / Süreyya Kitap'dan yeni eser: Derin Müslümanlık /18 Haziran 2025 12:04

Süreyya Kitap'dan yeni eser: Derin Müslümanlık

'Derin Müslümanlık' Süreyya Kitap tarafından yayınlandı. Kitap muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi’nin 1980 yılında İzmir Bornova Merkez Camii’nde verdiği ve “Ahlâkî Mülahazalar” ismiyle bilinen 14 haftalık vaaz serisini esas alarak hazırlanmış kapsamlı bir ahlak kitabıdır.

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Eser, sadece bu vaazlarla sınırlı kalmayıp, sonraki 40 yıllık süreçte yapılan hutbeler, konferanslar ve özel sohbetlerden derlenen ahlâki prensiplerle zenginleştirilmiş, bütüncül bir yapıya kavuşturulmuştur.

Hocaefendi’nin bizzat yaşadığı ve yaşatarak anlattığı ahlak anlayışı, bu eserde hem teorik (nazarî) hem de pratik (amelî) yönleriyle ele alınmaktadır. Derin Müslümanlık, sözle sınırlı kalmayan; davranışlara, hayata ve toplumsal ilişkilere sirayet eden bir ın izini sürmek isteyenler için eşsiz bir başvuru kaynağıdır.

Zamana Emanet Edilmiş Bir Hakikat Vesikası
Bu eser, İslam ahlakına dair verilen onlarca vaazın, yıllara yayılan sohbetlerin ve yaşanmış bir örnekliğin satırlara dökülmüş halidir. Hocaefendi’nin onayıyla yayına hazırlanan Derin Müslümanlık, sadece bir kitap değil; aynı zamanda ahlaklı bir toplum inşa etme yolunda içten bir çağrıdır.

Süreyya Kitap editörleri tarafından titizlikle hazırlanan bu eser, günümüz dünyasında bireysel ve toplumsal ahlakın yeniden inşası için sağlam bir zemin sunmaktadır. Hocaefendinin bizzat müşahade edip onayladığı bu eser, özellikle gençler, eğitimciler, ilahiyatçılar ve manevi değerleri merkezine alan tüm okurlar için başucu kitabı olmaya adaydır.
Yayımlanma Tarihi: Haziran 2025 

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