Samanyolu Haber /Gündem / Süreyya Kitap'tan Risale-i Nur Külliyatı /13 Şubat 2025 15:33

Süreyya Kitap'tan Risale-i Nur Külliyatı

Süreyya Kitap, Üstad Bediüzzaman Said Nursi’nin eşsiz tefsiri olan ‘Risale-i Nur Külliyatı’nı yeniden yayımladı.

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Manevi ve ilmi dünyada derin izler bırakan bu eser, şimdi özel tasarımıyla okurlarıyla buluştu.

Lugatli Özel Tasarım: Kitap, Arapça, Farsça ve Süryanice kelimelerin Türkçe karşılıklarını içeren lugatli bir düzenlemeye sahiptir. Bu sayede, okuyucular metni daha derinlemesine anlayabilir ve anlamını keşfedebilir.

Büyük Boyut: Kitap, geniş boyutlarıyla okuyucularına rahat bir okuma deneyimi sunar. Detaylı ve okunaklı bir yazı tipiyle, uzun okuma seansları daha keyifli hale gelir.

Estetik ve Dayanıklı Tasarım: Özenle tasarlanmış kapaklar ve dayanıklı ciltleme ile kitap, uzun yıllar boyunca kütüphanelerde yerini koruyacak şekilde hazırlanmıştır.

Bu özel baskı, Risale-i Nur Külliyatı’nın derin, manevi ve ilmi içeriğini yeniden keşfetmek isteyenler için eşsiz bir fırsat sunuyor. Okuyucular, Bediüzzaman Said Nursi’nin kaleminden çıkan bu muazzam eseri, özel tasarımı ve içerdiği lügatle daha da zenginleşmiş olarak yeniden deneyimleyecekler.

Süreyya Kitap tarafından yeniden yayımlanan Risal-i Nur Külliyatı'nı https://sureyyakitap.com/kitap/2624 linkinden satın alabalirsiniz.




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