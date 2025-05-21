Samanyolu Haber /Kültür / Süreyya Kitap'tan yüreğe dokunan bir eser: Söz Vermiştik /21 Mayıs 2025 18:50

Süreyya Kitap'tan yüreğe dokunan bir eser: Söz Vermiştik

Süreyya Kitap, insanlık onurunu, direnişi ve adanmışlığı merkeze alan etkileyici bir eseri okurlarla buluşturuyor. Zeynep Kamez Kaya’nın kaleme aldığı Söz Vermiştik, fedakârlıklarıyla insanlığa umut olmuş dört cesur kadının gerçek yaşam öyküsünü anlatıyor.

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Sevgi Karyağdı, Gonca Kara, Dr. Umut ve Hale Gülen’in yaşadıkları, inanç dolu bir direnişin, yılmaz bir mücadelenin ve insanlığa adanmış hayatların örnekleri olarak dikkat çekiyor. Her biri, karşılaştıkları zorluklara rağmen yollarına azimle devam etmiş; hayatlarını insanlık, adalet ve merhamet gibi evrensel değerler uğruna ortaya koymuşlardır.



Türkiye’de son yıllarda yaşanan mağduriyet ve zulüm sürecinde hedef hâline gelen on binlerce kadından dördü olan bu kadınlar, hem bireysel hem toplumsal anlamda ağır bedeller ödemiş; buna rağmen insanlığa hizmet etme ideallerinden vazgeçmemişlerdir.

Söz Vermiştik, sadece bu dört güçlü kadının değil, aynı zamanda sesi duyulmayan tüm mazlumların da hikâyesini görünür kılmayı amaçlıyor. Kitap, okurları hem derinden sarsacak hem de ilham verecek gerçeklerle buluşturuyor.

 
Tanıtım videosunu izlemek için:?


Kitabı satın almak için:? https://sureyyakitap.com/kitap/soz-vermistik
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