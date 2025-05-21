Süreyya Kitap'tan yüreğe dokunan bir eser: Söz Vermiştik

Sevgi Karyağdı, Gonca Kara, Dr. Umut ve Hale Gülen’in yaşadıkları, inanç dolu bir direnişin, yılmaz bir mücadelenin ve insanlığa adanmış hayatların örnekleri olarak dikkat çekiyor. Her biri, karşılaştıkları zorluklara rağmen yollarına azimle devam etmiş; hayatlarını insanlık, adalet ve merhamet gibi evrensel değerler uğruna ortaya koymuşlardır.













Türkiye’de son yıllarda yaşanan mağduriyet ve zulüm sürecinde hedef hâline gelen on binlerce kadından dördü olan bu kadınlar, hem bireysel hem toplumsal anlamda ağır bedeller ödemiş; buna rağmen insanlığa hizmet etme ideallerinden vazgeçmemişlerdir.





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Söz Vermiştik, sadece bu dört güçlü kadının değil, aynı zamanda sesi duyulmayan tüm mazlumların da hikâyesini görünür kılmayı amaçlıyor. Kitap, okurları hem derinden sarsacak hem de ilham verecek gerçeklerle buluşturuyor.