Sürgün Doktor Prof. Dr. Mehmet Ateş Yunanistan’da kliniğini açtı

Prof. Dr. Mehmet Ateş, yeni açtığı kliniğinde kalp damar hastalıklarının teşhis ve tedavileri, lokal anestezi altında varis tedavisi ve küçük cerrahi işlemler (sünnet dahil) yapılabiliyor. Klinik aynı zamanda aile-çocuk sağlığı merkezi gibi de çalışıyor. Prof. Ateş açık kalp ameliyatı gerektiren hastalarını ise Mitera Hastanesinde kabul ediyor.







YÜSRA MESUDE ARSLAN, ATİNA



Meslekte 33. yılını kutlayan Ateş, Yunanca ve Türkçe yaptığı konuşmada “Yıllar önce Yunanistan’a konferansa gelmiştim. Birisi deseydi ki; “14 sene sonra gelip burada mülteci olacaksın” “Bırak Allah’ını seversen kardeşim” derdim. Konuşmasını “Yunanistan’a mülteci olarak geldiğimde yıllar evvel kaldığım otelin arka sokağında gençlerle birlikte kalmaya başladım. Hemen her gün otelin önünden geçerken kaderin bizleri sevk ettiğini içinde derinden hissederim. Hayat çizgime baktığımda, bana deseniz ki; Hangi yıllarınızı değişmezsiniz? Sizlerle birlikte olduğum Yunanistan yıllarımı kariyerimin zirvede olduğu yıllar dahil hayatımın hiçbir dönemine değişmem” şeklinde devam etti. İlginç bir tevafuk’a da parmak basan Prof. Ateş şu şekilde sözlerini bitirdi: “33 yılda bir ay yılı ile güneş yılı buluşurmuş, ben de mezuniyetimden 33 yıl sonra tekrar burada başlıyorum.”Tıp literatürüne kendi soyadıyla anılan “Ateş Tekniği”yle geçmiş Türkiye’nin en önemli kalp cerrahlarından biri olan Ateş, kapatılan Şifa Üniversitesi’nin eski rektörü ve kurucu mütevelli heyeti başkanıydı. 2005’te Amerika’da aort cerrahisi alanında eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde aort cerrahisi kliniğini kurdu. 800 civarında aort ve 7000 civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştiren Prof. Ateş’in Türkiye’de 7 yıl önce ulaştığı aort ameliyat sayısını geçen cerrah bulunmuyor.2010’da Türkiye’nin sağlık temalı ilk üniversitesi olan Şifa Üniversitesi’nin kurulmasında mütevelli heyet başkanı olarak görev aldı. Şifa Üniversitesi kapatıldığı tarihte 2700 talebesi, 2600 çalışanı, üç kampüsü ve 15 sağlık ve eğitim kurumu ile Türkiye’nin en büyük sağlık temalı vakıf üniversitesi idi. Ekspertiz raporlarında yaklaşık bir milyar dolar değer biçilen üniversite diğer 15 üniversite ve binlerce eğitim müessesesi ile birlikte bir gecede kapatılmıştı.