Sürgün Doktor Prof. Dr. Mehmet Ateş Yunanistan’da kliniğini açtı

Tıp literatürüne kendi soyadıyla anılan “Ateş Tekniği”yle geçmiş Türkiye’nin en önemli kalp cerrahlarından biri olan Ateş, kapatılan Şifa Üniversitesi’nin eski rektörü ve kurucu mütevelli heyeti başkanıydı. 2005’te Amerika’da aort cerrahisi alanında eğitimini tamamladıktan sonra Türkiye’ye döndü ve İstanbul Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahi Merkezi’nde aort cerrahisi kliniğini kurdu. 800 civarında aort ve 7000 civarında açık kalp ameliyatı gerçekleştiren Prof. Ateş’in Türkiye’de 7 yıl önce ulaştığı aort ameliyat sayısını geçen cerrah bulunmuyor.
2010’da Türkiye’nin sağlık temalı ilk üniversitesi olan Şifa Üniversitesi’nin kurulmasında mütevelli heyet başkanı olarak görev aldı. Şifa Üniversitesi kapatıldığı tarihte 2700 talebesi, 2600 çalışanı, üç kampüsü ve 15 sağlık ve eğitim kurumu ile Türkiye’nin en büyük sağlık temalı vakıf üniversitesi idi. Ekspertiz raporlarında yaklaşık bir milyar dolar değer biçilen üniversite diğer 15 üniversite ve binlerce eğitim müessesesi ile birlikte bir gecede kapatılmıştı.
Prof. Dr. Mehmet Ateş, yeni açtığı kliniğinde kalp damar hastalıklarının teşhis ve tedavileri, lokal anestezi altında varis tedavisi ve küçük cerrahi işlemler (sünnet dahil) yapılabiliyor. Klinik aynı zamanda aile-çocuk sağlığı merkezi gibi de çalışıyor. Prof. Ateş açık kalp ameliyatı gerektiren hastalarını ise Mitera Hastanesinde kabul ediyor.
YÜSRA MESUDE ARSLAN, ATİNA