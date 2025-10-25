Sürgün gazeteciden Almanya'da anlamlı resim sergisi

Almanya’da sürgün hayatını sürdüren gazeteci Yüksel Durgut, “Zamanın Sihri” temalı sekizinci fotoğraf sergisiyle, zaman kavramını merkeze alan derin bir keşfe davet ediyor. Unna Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı sergide, 21 fotoğrafçının 57 eseri yer alıyor.





Ülkenin köklü sanat topluluklarından Foto-Club Unna e.V. iş birliğiyle hazırlanan bu etkinlikte 21 Alman fotoğrafçı yer alıyor. Her bir eser, zamanın birey üzerindeki etkisini ve değişen dünyada insanın ışık ve gölgeyle mücadelesini yansıtıyor.









Durgut’un sergiye ait bir fotoğrafın altına not düştüğü bu söz, Ahmed Hamdi Tanpınar’a ait. Serginin temel ruhunu da bu cümle özetliyor: Zaman, sadece geçmiş ya da gelecekten ibaret değil; insanın yaşadığı ve anlam kattığı bir süreç olarak görülüyor.Sergi, Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya bölgesindeki Unna Belediye Binası’nda sanatseverlerle buluşuyor ve 7 Kasım’a kadar ziyarete açık olacak. “Zamanın Sihri” başlıklı bu yeni sergi, Durgut’un sürgün hayatı boyunca ortaya koyduğu sekizinci sergi halkası.Yüksel Durgut, sürgün yaşamında sanatın dönüştürücü yönüne dikkat çekiyor: “Sanat benim için sadece bir ifade biçimi değil, içinde bulunduğum yeri ve zamanı anlama ve kendi gözümden anlatabilme aracı.”2018’den bu yana Almanya’da yaşayan Durgut, Türkiye’de basın özgürlüğüne yönelik baskılar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kaldı. Son yıllarda ise fotoğraf sanatıyla üretkenliğini başka bir alana taşımış durumda. Durgut, Almanya’daki sergilerini, sadece sanatsal etkinlikler olarak değil, aynı zamanda yeni bir topluma ait olma ve o toplumla bütünleşme çabası olarak da değerlendiriyor.Yalnızca bir sanat etkinliği olmanın ötesine geçen sergi, kültürel bir diyalog platformu da sunuyor. 7 Kasım’a kadar Unna’daki Rathaus (Belediye Binası) salonlarında gezilebilecek.29 ülkeden çocuklarla yürüttüğü “Çocukların Umudu” projesi gibi anlamlı girişimlerle de tanınan Durgut, bu son sergisiyle de sanatseverlerin beğenisini toplamayı başardı.