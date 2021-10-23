Samanyolu Haber /Gündem / Sürgün gazeteciler, Frankfurt Kitap Fuarı’nda ‘tutsak’ arkadaşları için yürüdü /23 Ekim 2021 16:51

Sürgün gazeteciler, Frankfurt Kitap Fuarı’nda ‘tutsak’ arkadaşları için yürüdü

Sürgün gazeteciler Türkiye'deki tutsak gazeteciler için, Frankfurt Kitap Fuarı'nda eylem yaptı. Sürgün gazeteciler basın açıklamasında Türkiye'de basın özgürlüğünün tamamen bittiğini ve muhalif isimlerin cezaevlerine konulduğunu vurguladılar.

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Dünyanın en önemli uluslararası kitap fuarı olarak kabul edilen Frankfurt Kitap Fuarı, bu yıl farklı bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Hafta sonu kapılarını halka açan fuarda sürgün gazeteciler, Türkiye’de rejimin elinde ‘esir’ bulunan gazeteci arkadaşları için yürüdü. Etkinlikteki basın açıklaması hem İngilizce hem Almanca olarak yapıldı.

Açıklamada, Türkiye’de basın özgürlüğünün tamamen bittiği, yüzlerce muhalif gazetecinin cezaevlerinde olduğu belirtildi. Basın açıklamasının ardından sessiz yürüyüş yapıldı.


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