Sürgün gazetecilere 'Journalist Post' fişlemesi: İsimleri dava dosyasından çıktı

DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu ve TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş'un da aralarında olduğu 20 gazeteci, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebiyle fişlendi. Gizli ibareli belge, Müftüoğlu’nun yargılandığı dava dosyasında ortaya çıktı.



Mezopotomya Ajansı'nın haberine göre fişleme skandalı gazetecilerin yargılanmaları sırasında gün yüzüne çıktı. Habere göre gazeteci Aziz Oruç, hakkındaki davalar nedeniyle belli bir süre yurtdışında yaşadıktan sonra Ermenistan üzerinden Avrupa’ya geçmek istediği sırada pasaportunun sahte olduğu gerekçesiyle mahkeme kararı olmadan İran’a iade edildi.





Türkiye-İran sınırına bırakılan gazeteci Aziz Oruç, 11 Aralık 2019 tarihinde Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınarak tutuklandı. Oruç’un “örgüt üyeliği” iddiasıyla yargılandığı dava dosyasına, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün istihbarat amaçlı yaptığı gazeteci fişlemeleri de girdi. Aynı dosyada, Oruç’a yardım ettiği belirtilerek, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek”ten yargılanan Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG) Eşbaşkanı ve Mezopotamya Ajansı (MA) editörü Dicle Müftüoğlu ile birlikte 20 gazetecinin fişlendiği belgede, gizli ibaresi kullanıldı.

Hizmet Hareketi'ne yönelik toplanan istihbarat bilgilerine dayanan fişlemede, gazetecilerin “Journalist Post” adlı bir dergide yazılarının çıktığı belirtildi. Söz konusu derginin Hizmet Hareketi yapılanmasıyla bağlantılı olduğu öne sürülen fişleme tutanağında, gazetecilerin isimleri, TC kimlik numaraları, dergideki pozisyonları ve Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinde kaydının bulunup bulunulmadığı bilgileri yer aldı.









TGS GENEL BAŞKANI DA FİŞLENDİ

Derginin yönetiminde yer alan ve dergiye yazı gönderenlerin isimlerinin yer aldığı fişlenmede, Engin Sağ, Şemsi Açıkgöz, Mustafa Kılıç, Yüksel Durgut, Ramiz Kılıçarslan, Necdet Çelik, Hasan Cücük, İsmail Muhammet Sağıroğlu, Enes Cansever, Basri Doğan, Türkmen Terzi, Vedat Demir, Rabia Yavuz Türe, Yunus Erdoğdu, Naciye Nur Kılıç, Erkan Pehlivan, Dicle Müftüoğlu, Mustafa Kuleli, Ergkin Emet ve Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Genel Başkanı Gökhan Durmuş’un isimleri yer aldı. Gazeteciler Durmuş ve Müftüoğlu’nun dergiye yazı gönderdikleri kaydedilen fişleme tutanağı, 24 Mayıs 2022’de 174774 sicil numaralı ile 356021 sicil numaralı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler tarafından imza altına alındığı görüldü.

EMNİYETTEN FİŞLEMEYİ TALEBİ

İçişleri Bakanlığı’nın, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün talebiyle Hizmet Hareketi yapılanmasına dair açık kaynak taraması ile isim listesi ve bilgi notu oluşturulması talebiyle oluşturduğu fişleme listesinin, İl Emniyet Müdürlüğü’nün çalışmalarında değerlendirilmek üzere gönderildiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü’ne gönderilen listenin, gizli ibareli belge ile Ağrı, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Sivas ve Trabzon il emniyet müdürlükleri terörle mücadele şubelerine gönderildiği belirtildi.

'KURUMLARLA PAYLAŞILMAMALI'

Gönderilen listelerdeki kişilere yönelik işlem için adli makamlardan alınan talimatlar doğrultusunda çalışma yapılması gerektiği kaydedilen gizli ibareli belgede, hazırlanan listenin çalışmalarda değerlendirileceği vurgulanarak, “Söz konusu bilgi notu ve isim listesi yazımız ekinde gönderilmiş olup, bilgilerin bilmesi gerekenler prensibine göre hareket edilerek ilgisiz ve yetkisiz kişi, kurumlarla paylaşılmamasını, bildirilen istihbari nitelikteki bilgilerde adı geçen şahıslarla ilgili adli makamlardan alınacak talimat/talimatlar doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılmasını ve neticesinden daire başkanımıza bilgi verilmesini dağıtımdaki il emniyet müdürlüklerinden, arz ederim…” ifadeleri yer aldı.

'ALGI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR'

DFG Eşbaşkanı Dicle Müftüoğlu, hakkındaki fişlemeye dair şunları belirtti: “Gazeteci arkadaşım Aziz Oruç İran’dan Türkiye’ye atılmıştı. Ailesi de Aziz sınır hattında sokakta kaldığı için bana ulaşmıştı. Ailem Doğubayazıt’ta oturduğu için Aziz’i evlerinde ağırlamalarını talep ettim. Bu kadar basit, insani ve arkadaşlık gereği olan bir durum nedeniyle ilk süreçte babam tutuklandı ve 8 ay cezaevinde kaldı. Hakkımda ise ‘örgüte yardım’ iddiasıyla dava açıldı. Dava dosyasına baktığımızda anlattıklarımın dışında bir suç içeren delil bulunmuyor. Ancak emniyet tarafından hakkımda algı oluşturmak adına gizli ibareli bir fişleme belgesi iletiliyor. Bu belgeyle birlikte mahkeme heyetine suçlu ya da 'terörle iltisaklı' gibi gösterilerek bu davada ceza almamı amaçlıyorlar. Ancak asıl suçun gazetecileri fişlemek olduğunu belirtmek gerekiyor. Bir dergiye yazdığım yazı yani mesleğimi yaptığım için fişleniyorum. Aynı zamanda bir meslek örgütü temsilcisiyim ve yazdığım yazı da derneğimizin yürüttüğü mücadeleyi, Kürt gazetecilerin karşılaştığı zorlukları aktarma amacıyla kaleme alınmıştı. Görevimi yaptığım içim yargılanmam isteniyor. Aynı durum TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş’a yönelik de yapılmış. Aynı sayıda yazı yazdığımız için bu durum benim dava dosyamda açığa çıktı. Fişlemenin bir suç olduğunu bir kez daha vurguluyorum ve tüm bunlara karşı gazeteciliğin suç olmadığını söylemeye ve mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz."