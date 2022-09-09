Sürgün öğretmenin başarısı Alman televizyonunda haber oldu

Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra kapatılan dershanelerde matematik öğretmeni olarak görev yaptığı için hakkında soruşturma başlatılan Merve Uluğ, Almanya’nın Sachsen Fernsehen televizyonuna haber oldu.







Almanya Saksonya Eyaleti’nde bu yıl 32.si düzenlenecek Kültürlerarası Günler (Interkulturelle Tage) kapsamında, Sachsen Fernsehen eyalet televizyonunda son 5 yılda kişisel olarak profesyonel entegrasyon deneyimi yaşayan 6 göçmenin hikayelerini konu edinen bir dizi portre yayınlandı.





Bu isimlerden biri de Ağustos 2016 yılında ailesiyle birlikte Almanya’ya göç eden 35 yaşındaki Merve Uluğ’du. Matematik öğretmeni Merve Uluğ, kısa sürede dil öğrenip, IT sektöründe yazılım test mühendisi olarak çalışmaya başladı.





ÖĞRETMENLİKTEN YAZILIM MÜHENDİSLİĞİNE

Bold'un haberine göre Uluğ, “Yaşam hakkı tanınmadığı için 27 Ağustos 2016’da uçağa binip ayrılmak zorunda kaldık ülkemizden. Kızım o zaman çok küçüktü. 2,5 yaşına gelene kadar evdeydim, sonra dil öğrendim, sonra gönüllü öğretmenlik yapmak istiyordum ama başvurularıma cevap alamadım. IT sektörü cazip geldi. 8 ay online eğitim aldım. Daha sonra iş başvuruları yaptım. Deutsch MTM firmasında iş buldum. Bir yıldır yazılım test mühendisi olarak çalışıyorum.” dedi.





“ÇOK İYİ BİR İŞ ORTAMIMIZ VAR”

Uluğ, “Burada çok iyi bir çalışma ortamımız var. Ben geldikten sonra vegan ve alkolsüz köşe oluşturdular. İki gün evden çalışıyorum, üç gün ofise gidiyorum. Okul tatillerinde daha fazla evden çalışma imkanı verdiler bana. Şefim, Diğer çocuklar tatillerde dede ve babaannelerine gidebiliyor tatilde. Senin ailen burada değil, tatillerde evden çalışabilirsin’ dedi. Böyle bir imkan tanıdılar.” ifadelerini kullandı.





Sachsen Fernsehen eyalet televizyonunda yayınlanan programda Merve Uluğ’un Almanya’ya uyum süreci, geldikleri ilk dönemde zorluklar yaşamış olsa da dil eğitimlerini tamamladığını ve nasıl iş hayatına girdiği anlatıyor. Merve Uluğ, uzun vadeli hedefini ‘’profesyonel olarak isinin en iyisini yapmak, çocuklarının kültürlerini muhafaza ederek asimile olmadan entegre olup toplumlarına faydalı olmalarını sağlamak’’ olarak açıklıyor.