Sürgün öğretmenlerden OHAL mesajı: Haklarımızı alacağımız günü ümit ve sabırla beklemekteyiz

Zaanse Schaans’da ellerindeki pankartlarla toplanan Broken Chalk (Kırık Tebeşir ) üyeleri adına açıklamayı Broken Chalk Sözcüsü Atilla Erol yaptı. Erol, şunları söyledi: ‘Bu gün burada toplanma amacımız; kurgu bir darbe bahane edilerek, Türkiye’de, mesleklerinden ihraç edilmiş, işkenceye maruz kalmış, hapishanelere atılmış, sürgün edilmiş, baskılar neticesi vefat etmiş masum insanların sesi olmak ve yapılan haksızlıkları tüm insanlığa duyurmaktır. Çünkü Erdoğan rejiminin iktidar hırsı, muhalifleri susturma arzusu ve kendisi gibi düşünmeyen her kesimi yok etmek için her yolu meşru görmesi ile Türkiye’de ve Dünya’da yaşattığı mağduriyetler yaşanmıştır ”





ÜLKESİNE HİZMET EDEN BAŞARILI İNSANLAR İŞİNDEN ATILDI





Erdoğan rejimi her meslek grubundaki yetişmiş ve başarılı insanları Kanun Hükmünde Kararnameler(KHK) ile kamu görevinden çıkarmıştır. Kamu görevinden çıkarılan insan sayısı 126.000’den fazladır. Kendi alanlarında ülkeye çok büyük katkılar sağlamış, saygınlık kazandırmış başarılı doktor, mühendis, savcı hâkim, avukat, diplomat, bilim adamı, din adamı, yazar, sanatçı, siyasetçi sanayici, sporcu, akademisyen, öğretmen ve öğrenciler ve toplumun her kesiminden on binlerce eğitimli insanına hayat hakkı tanımamıştır.





KHK İLE 15 ÜNİVERSİTE 1065 LİSE 980 DERSHANE 848 ÖĞRENCİ YURDU KAPATILDI





Mevcut kanunlar ile açılmış ve her türlü denetimden geçmiş olan 15 üniversite, 1065 lise, ortaokul ve ilkokul, 980 dershane, 848 öğrenci yurdu KHK’lar ile kapatılmıştır. Kapatılan bu eğitim kurumlarında görev yapan 35.000’den fazla öğretmen ve 30.000’den fazla yardımcı personel işsiz bırakılmıştır. İşsiz kalan eğitim emekçileri hiçbir özel kurum ve devlet kurumunda çalışamaz duruma düşürülerek büyük bir işsizler ordusu oluşturulmuştur. Kapatılan eğitim kurumlarına ve kurumun eski çalışanlarının tüm mal varlıklarına el konulmuştur. Bunların yanı sıra bu insanlar ve aileleri hiçbir sosyal haklardan da faydalanmalarına müsaade edilmeyerek adeta sosyal ölüme mahkûm edilmişlerdir. Eğitim İşverenlerini Kalkındırma Sendikası(EKASEN), Eğitim Pak Sendikası ve Aktif Eğitimciler Sendikası (AKTİFSEN) kapatılmıştır.





Kapatılan eğitim kurumlarının öğretmenlerin tamamına yakını terör örgütü üyeliğinden soruşturmaya tabi tutulmuştur. Gözaltına alınan kişiler, tek kişilik hücre uygulamasına, uzun süre gözaltında tutulmaya ve hukuksuz yargılamalara maruz kalmışlardır. Bu uygulamalar başlı başına aşağılayıcı ve toplum nezdindeki itibarlarını yok etmeye matuf bir cezadır, Ayrıca mağdurlar işkence ve kötü muameleye de maruz kalmışlar, 12 kişilik cezaevi koğuşlarında 40-50 kişi kalmak zorunda bırakılmışlardır. Bu yapılan muameleler bir insanlık suçu ve insan hakları ihlalidir.





780 BEBEK VE ANNELERİ HAPİSTE





İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre Erdoğan rejiminin hukuksuz ve faşizanca baskıları neticesinde 511.000 kişi hakkında adli soruşturma açmış, 125.000’den fazla insan “terör örgütü üyeliği”nden gözaltına alınmıştır. Bugün itibariyle hapishanelerde 31.000’den fazla tutuklu bulunmaktadır. Türkiye Hapishanelerde hapishânelerinde 11.000 civarında kadın tutuklu bulunurken, 780 bebek ise çocukluğunu yaşayamadan anneleri ile birlikte cezaevlerinde büyümektedir.













Çok sayıda insan Türkiye içinde ve yurt dışında istihbarat teşkilatı tarafından kaçırılmış ve ağır işkencelere tabii tutulmuştur. Bu insanların bir kısmından hala haber alınamamaktadır. Ayrıca ağır hastalığa sahip mahkûmların tedavileri kasten yapılmamakta ve ölüme terk edilmektedirler. Türkiye içerisinde de birçok kanser hastasına yurt dışı yasağı konularak tedavi olmalarına müsaade edilmemiş ve devlet eliyle ölümlere sebebiyet verilmiştir.





EGE DENİZİ’NDE VE MERİÇ NEHRİ’NDE ÖLÜMLER YAŞANDI





15 Temmuz hain darbe tiyatrosu ve Erdoğan rejiminin nefret söylemi, baskıcı, kutuplaştırıcı ve ayrıştırıcı yaklaşımı ile ülkede birlik ve beraberlik bozulmuştur. İnsanların birbirlerine karşı ve devlete olan güvenleri kaybolmuştur. Pasaportlarına el konulan ve yurtdışı yasağı olan masum insanlar evini, yurdunu, yuvasını bırakıp kaçak yollar ile özgür ve demokratik bir yaşam umuduyla Avrupa ülkelerine göç etmek zorunda kalmıştır. Birçok insan da yollarda hayatlarını kaybetmiştir.





Birleşmiş Milletlere, Avrupa insan Hakları Mahkemesi’ne, Avrupa Birliği parlamenterlerine, basın kuruluşlarına ve bütün halklara, Türkiye’de yaşanan zulme, Erdoğan rejiminin hukuksuzluğuna, diktatörce tutumuna ve sebep olduğu mağduriyetlere sessiz kalmamalarını ve sorumluluklarını yerine getirmelerini istiyoruz. Hukukun üstünlüğünün sağlanması ancak insani dayanışma ile olacağına inancımız tamdır.





Broken Chalk Platformu olarak; 15 Temmuz 2016’dan günümüze kadar yaşanan her türlü hukuksuzluğun adil mahkemelerce yargılanacağı, gerçek suçluların bulunup cezalarını çekeceği günü ümit ve sabırla beklemekteyiz. Bizler daima mağdur ve masum insanların yanında bütün hukuksuzluk ve haksızlıkların sesi olmaya devam edeceğiz.









‘Sürekli tutsak meslektaşlarımı düşünüyorum’

Eyleme katılan akademisyenler düşüncelerini Tr724’e şöyle açıkladı: ‘İsmim latif 33 yaşındayım. Yaklaşık iki sene önce Türkiye’den Hollanda’ya ailemle geldim. Türkiye’de 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 100 binlerce insan mağdur edildi. Ben ve ailem de onlardan birisi. Bu mağdur edilen insanların yanında milyonlarca insan da Türkiye’deki bu baskı rejiminden bunalmış canları gırtlağına gelmiş durumdadir. Açıkçası onların da fırsati olsa belki bir çoğu antidemokratik tutumlardan, baskıcı rejimden, Türkiye’nin içinde bulunduğu gerek siyasi gerek hukuksal gerekse ekonomik sebeplerden dolayı ülkeden göç etmek istediklerinden eminim. Bizi buraya getiren sebepler politik ve hukuki baskılardır. Bundan duyduğumuz endişe hukuksuzluklardan duyduğumuz endişelerden dolayı buralara geldik. Bununla ilgili tabi çok söylenecek çok verilecek örnek var.