Samanyolu Haber /Gündem / Sürgünde vefat eden Ali Katırcıoğlu Ağabey'in bütün mal varlığına el konuldu /23 Aralık 2024 11:17

Sürgünde vefat eden Ali Katırcıoğlu Ağabey'in bütün mal varlığına el konuldu

İki yıl önce Güney Afrika'da hayatını kaybeden Kervancı Ali ismiyle bilinen Ali Katırcıoğlu'nun bütün mal varlığının müsadere edilmesine karar verildi.

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“Kervancı Ali” lakabıyla tanınan Ali Katırcıoğlu’nun tüm malvarlığı hazineye devredildi. İki yıl önce sürgünde bulunduğu Güney Afrika’da hayatını kaybeden iş insanı Ali Katırcıoğlu’nun ailesine ait servet Hizmet Hareketi'ni desteklediği gerekçesiyle müsadere edildi.

Velev'de yer alan habere göre Kaynak Holding ve bağlı şirketlerin yöneticileri ile ortakları hakkındaki yargılama tamamlandı. Davada, Ali Katırcıoğlu’nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu başta olmak üzere aile bireyleri ve şirket yöneticileri hakkında hüküm verildi. Mahkeme, aileye ait üç ayrı şirketle birlikte, şahsi malvarlıklarının da müsaderesine karar verdi.

Daha önce Katırcıoğlu ailesi hakkında iki ayrı davada karar verilmiş ve bu davalar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından birleştirilerek İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Son karar ile birlikte aileye ait Akasya Alçı Maden Üretim, Akasya Yapı Sanayi ve Ticaret, Aksan Ak Madencilik Enerji Sanayi ve Elbruz Enerji Elektrik Üretim şirketlerinin malvarlığı hazineye devredildi.

KIZINA 3 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ
Ali Katırcıoğlu iki yıl önce yaşadığı Güney Afrika’da hayatını kaybetmişti. Ailenin Hizmet Hareketi'ne maddi destek verdiği ve üst düzey yetkilerle Katırcıoğlu’nun kızı Fatma Nuray Demircan ve oğlu Mustafa Talat Katırcıoğlu’nun irtibatı olduğu iddia edildi.

Mahkeme, sanıklardan Fatma Nuray Demircan ve Nadir Aksoy’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

Şirket müdürlerinden Ümıt Toygar, Yılmaz Demirtaş, Mustafa Aygün, Zafer Döğer ve Behzat Susamlı hakkında ise delil yetersizliğinden beraat karara verildi. Yargılama sonucunda aileye ait malvarlığın tamamı hazineye geçti.
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