Sürgündeki gazeteciler, Frankfurt Kitap Fuarı’na hazırlanıyor

International Journalists Association, Türkiye’de susturulmaya çalışılan gazeteciliğin sesi olmak için Frankfurt Kitap Fuarı’nda yer alacaklarını açıkladı. 20, 21, 22 Ekim profesyonellere, 23 ve 24 Ekim tarihlerinde ise herkese açık olacak fuarda bir çok etkinlik de gerçekleştirilecek.







GEÇMİŞİ ANLATAN KİTAPLAR TÜRKİYE’DE YAŞANIYOR





International Journalists Association’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada gerçek demokrasi için özgür medya isteyen herkesin Frankfurt Kitap Fuarı’na beklendiği belirtilerek, fuarda stantta ana temanın “Geçmişi anlatan bu kitaplardaki olaylar şu an Türkiye’de yaşanıyor” olacağının altı çizildi.





FUARDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK





Fuarda etkinlik olarak “Suçlu Kitaplar” adı altında Türkiye’de yasaklanan ve imha edilen kitaplar özel raporu ilk kez paylaşılacak. 50 bin kişinin bulunacağı fuar avlusunda basın açıklaması yapıp sessiz yürüyüş gerçekleştirilecek. Fuarda ayrıca Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilerin anlatıldığı ve dernek faaliyetlerinin bulunduğu broşür ve dergiler dağıtılacak.







