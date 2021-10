Sürgündeki gazeteciler tutuklu meslektaşlarının sesi olacak

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, 73. kez Almanya'nın Frankfurt şehrinde kapılarını açtı.Frankfurt, yılda bir kez fikirlerin dünya başkenti olur. 1949 yılından buya her yıl ekim ayında kurulan kitap fuarı , Roman ve çocuk kitaplarından bilimsel veri tabanlarına kadar her türlü içerik için en önemli bir merkez olur. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılaman ünlü fuar bu yıl Pandemi tedbirleriyle kapılarını açtıFuar , küresel yayıncılık uzmanlarını, teknoloji sektöründen , film ve oyun gibi bitişik önemli endüstrileri buluşturan önemli bir ticari olaydır. Bunun yanında Dünyanın en ünlü yazarları, yayın evleri çevirmenlerin buluştuğu Dünyanın en önemli Kültürel buluşmasıdır.110 Ülkeden 7140 Katılımcı Kuruluşun katıldığı fuara bu yıl 300 bine yakın ziyaretçi bekleniyorFuara katılan sivil toplum örgütlerinden biri de International Journalists Association/Uluslararası Gazeteciler Derneği standı da hazır .International Journalists Association’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , fuar standında ana temanın “Geçmişi anlatan bu kitaplardaki olaylar şu an Türkiye’de yaşanıyor” olduğu açıklandıAyrıca Dernek Fuar kapsmınd a“Suçlu Kitaplar” adı altında Türkiye’de yasaklanan ve imha edilen kitaplar raporu kamuoyuna duyurulacakDerneğin Fuar kapsamında yapacağı en önemli etkinlik halka açık gün olan 23 Ekim Cumartesi günü yapacağı basın açıklaması ve sessiz yürüyüş.Fuarın en kalabalık gününde yapılacak açıklama ile Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere ve yasaklanan kitaplara dikkat çekilecek.Bu arada Fuarda pandemi tedbirleri uygulanıyor. Fuar Ziyaretçileri online bilet almak zorunda . Bilet alanlar da ya aşı belgelerini yada güncel bir Covid-19 testinin göstermek zorunda