Samanyolu Haber /Gündem / Sürgündeki gazeteciler tutuklu meslektaşlarının sesi olacak /20 Ekim 2021 11:02

Sürgündeki gazeteciler tutuklu meslektaşlarının sesi olacak

Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, 73. kez Almanya'nın Frankfurt şehrinde kapılarını açtı.

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Dünya yayıncılık endüstrisinin en büyük kitap pazarı olarak nitelendirilen Frankfurt Kitap Fuarı, 73. kez Almanya'nın Frankfurt şehrinde kapılarını açtı. 
Frankfurt,  yılda bir kez fikirlerin dünya başkenti olur. 1949 yılından buya her yıl ekim ayında  kurulan kitap fuarı , Roman ve çocuk kitaplarından bilimsel veri tabanlarına kadar her türlü içerik için en önemli bir merkez olur. Pandemi sebebiyle geçtiğimiz yıl yapılaman ünlü fuar bu yıl Pandemi tedbirleriyle kapılarını açtı
 Fuar , küresel yayıncılık uzmanlarını, teknoloji sektöründen , film ve oyun gibi bitişik önemli endüstrileri buluşturan önemli bir ticari olaydır. Bunun yanında Dünyanın en ünlü yazarları, yayın evleri çevirmenlerin buluştuğu Dünyanın en önemli Kültürel buluşmasıdır. 

110 Ülkeden 7140 Katılımcı Kuruluşun katıldığı fuara bu yıl  300 bine yakın ziyaretçi bekleniyor 
Fuara katılan sivil toplum örgütlerinden biri de International Journalists Association/Uluslararası Gazeteciler Derneği standı da hazır .

International Journalists Association’in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada , fuar standında ana temanın “Geçmişi anlatan bu kitaplardaki olaylar şu an Türkiye’de yaşanıyor” olduğu açıklandı 

Ayrıca Dernek Fuar kapsmınd a“Suçlu Kitaplar” adı altında Türkiye’de yasaklanan ve imha edilen kitaplar  raporu kamuoyuna duyurulacak 

Derneğin Fuar kapsamında yapacağı en önemli etkinlik halka açık gün olan 23 Ekim Cumartesi günü yapacağı basın açıklaması ve sessiz yürüyüş. 
Fuarın en kalabalık gününde yapılacak açıklama ile Türkiye’de tutuklu bulunan gazetecilere ve yasaklanan kitaplara dikkat çekilecek. 

Bu arada Fuarda pandemi tedbirleri uygulanıyor. Fuar Ziyaretçileri online bilet almak zorunda . Bilet alanlar da ya aşı belgelerini yada güncel bir Covid-19 testinin göstermek zorunda 
FUAR SAYFASI VE ONLİNE BİLET İÇİN TIKLAYIN


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