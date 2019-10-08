Samanyolu Haber /Gündem / Suriye açıklaması: Askerlerimizi güvenlikleri için... /08 Ekim 2019 22:49

Suriye açıklaması: Askerlerimizi güvenlikleri için...

Türkiye'nin olası Suriye operasyonu öncesinde Pentagon'dan bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada olası operasyon bölgesinden ABD askerlerinin çekildiği ifade edildi.

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD askerlerinin Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine düzenlemesi olası operasyonu nedeniyle bölgeden çekildiğini duyurdu. T24'ün haberine göre Pentagon Sözcüsü Alyssa Farah, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Şu anda Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişikliğe gitmedik" diyerek Suriye'de ABD askerinin bulunmaya devam ettiğini aktardı.

Pentagon'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Aksi yöndeki devam eden haberlere rağmen Başkan, durum ve Türkiye’nin askeri hamlesi karşısında kuzey Suriye’deki ABD güçlerini koruma çalışmaları ve durum hakkında son günlerde birçok kez Bakan Esper ve Genelkurmay Başkanı Miley’nin fikrini aldı.

"Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge kurmanın, bölgede istikrarı sağlamanın en iyi yolu olduğu yönündeki tutumunda olmuştur ve bu hala da devam etmektedir.

"Maalesef Türkiye tek başına hareket etmeye karar verdi. Sonuç olarak biz de olası bir Türkiye operasyonunda Suriye'nin kuzeyindeki ABD güçlerinin güvenliğini sağlayabilmek için onları bu bölgeden çektik. Şu anda Suriye'deki askeri varlığımızda bir değişikliğe gitmedik."
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