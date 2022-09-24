Suriye açıklarındaki tekne faciasında ölenlerin sayısı 94’e yükseldi

Lübnan'dan Avrupa'ya gitmek isteyen göçmenleri taşıyan teknenin Suriye açıklarında batması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 94'e yükseldi.



Lübnan resmi ajansı NNA’da yer alan habere göre, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır’ın 22 Eyül’de yaşanan tekne faciasına ilişkin paylaştığı son bilgilere göre denizde 94 kişinin cesedine ulaşıldığı kaydedildi.





Suriye tarafından sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında kurtulanların sayısına da değinen Hayır, 5’i Lübnanlı, 2’si Filistinli ve 12’si Suriyeli olmak üzere toplam 19 kişinin Tartus’taki hastanede tedavisinin devam ettiğini aktardı.





Lübnan’ın kuzeyindeki Trablusşam kentinden 22 Eylül’de yola çıkan göçmen teknesi batmıştı. Teknede, Lübnanlıların yanı sıra Suriyeli ve Filistinlilerin bulunduğu kaydedilmişti.