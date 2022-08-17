Suriye basını duyurdu: Türkiye operasyonu çok yakın

Ankara- Şam arasında görüşme havası eserken, Suriye basınından, operasyon çıkışı geldi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 ay önce bir gece ansızın gelebiliriz açıklaması gündemden düşmezken, Suriye medyası konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.





Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti.





SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, Suriye'deki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.





Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.





Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz” demişti.