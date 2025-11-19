Suriye’de hapiste olan IŞİD’li İzmir karakol saldırısının şüphelisi oldu: Dosyası çok kabarık

İzmir'in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi'ne 8 Eylül 2025 tarihinde yapılan silahlı saldırıda iki polisin şehit olmasıyla ilgili hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişi hakkında dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.





Halktv'de yer alan habere göre hakkında gözaltı kararı veren üç kişi arasında; 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk, 'Ebu Haris' kod adlı Halis Karadağ ve 'Ebu Ubeyde' kod adlı İlyas Aydın yer aldı. Bayancuk ve Karadağ gözaltına alınırken İlyas Aydın’ın evinde bulunmadığı ve 'yurtdışında' olduğu belirtildi.





KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORMUŞ

Hakkında gözaltına kararı verilen Ebu Ubeyde kod adlı İlyas Aydın'ın halen kırmızı bülten ile arandığı ortaya çıktı. Aydın’ın İstanbul Fatih’te IŞİD yapılanmasında yer aldığı, 2013 yılından itibaren Suriye’ye gidip gelmeye başladığı, dönemin IŞİD sözcüsü Ebu Muhammed el Adnani ve yardımcısı Ebu Muhammed el Furkan'ın ekibinde "ideolojik alandan" sorumlu olduğu belirtildi.





10 EKİM, SURUÇ KATLİAMI VE ER SAFTER TAŞ'IN KAÇIRILMASINDA ADI GEÇMİŞ

Aydın, kendisi ile yapılan söyleşilerde 2015'te Er Sefter Taş'ın kaçırılmasının ardından MİT ile görüşmeye giden üç kişilik heyette olduğunu da iddia ediyordu.





Aydın, 2019 yılında bir grup gazeteciye tutuklu bulunduğu Haseke yakınlarında verdiği söyleşide de iki Türk askerinin yakılarak öldürülmesinin yanı sıra 10 Ekim ve Suruç katliamlarına dair bilgiler de aktarmıştı.





Aydın’ın 2019 yılından bu yana Suriye’de Haseke ili Rimelan ilçesi yakınlarındaki bir hapishanede tutuklu olduğu biliniyordu. Bu yüzden Aydın hakkındaki gözaltı kararı soru işaretlerine neden oldu.





SURİYE'DE TUTUKLU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Kısa Dalga'dan Hale Gönültaş'ın haberine göre İlyas Aydın’ın halen Suriye’nin Kuzey'inde bulunduğunu belirtildi. Aydın’ın Suriye’nin Kuzey'inde bir hapishanede tutukluyken Türkiye’deki karakol saldırısında nasıl bir rol üstlendiği ise merak konusu oldu.





EBU HANZALA DA GÖZALTINDA

Gözaltına alınan şahıslardan bir diğeri ise Ebu Hanzala kod adlı Halis Bayuncuk. Bayancuk’un ismi Türkiye’deki El Kaide operasyonlarıyla gündeme gelmişti. 2008'de, 2011’de ve daha sonra 2014’te ve 2015'te olmak üzere birçok kez hapse giren Bayancuk'a bu tutuklamalarla ilgili "El Kaide Türkiye liderliği", "IŞİD Türkiye liderliği" suçlamaları yöneltilmişti. Bayuncuk, kendisini yargılandığı davalarda "İslam Davetçisi" olarak tanımladı.





2014'teki Van merkezli operasyonlar kapsamında da gözaltına alınan Bayancuk'un IŞİD? hücrelerinin lideri olduğu iddia edilmiş ve kendisinin “Suriye’nin fethedilmesinden sonra sıra Türkiye’ye gelecek. İstanbul’u da alacağız inşallah” dediği kayıtları ortaya çıkmıştı.





Ebu Hanzala, 2015'te kamuoyunun gündemine bu defa İstanbul İstanbul Ömerli’deki piknik alanında gerçekleştirilen toplu bayram namazı etkinliğinde sarfettiği sözlerle gelmişti. Bayancuk hükümeti hedef alarak, “Bize zulmetmeye devam ederseniz Allah, sizin bize yaptığınızı başkasının eliyle size yapacaktır. Müslümanların evlerini sabah 5’te basarsanız, mahremiyetini çiğnerseniz, sizi Allah’a şikayet ederiz. Aklınızı başınıza alın” tehdidinde bulunmuştu.





Bayancuk'un bu açıklamalarından çok kısa bir süre sonra Suruç’ta 20 Temmuz’da 34 kişinin ölümüyle sonuçlanan IŞİD saldırısı gerçekleşmişti. Bayancuk, olayla ilgili de gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Halis Bayuncuk da bu sabah İstanbul’da evine düzenlenen baskınla gözaltına alındı.





'FENOMEN' IŞİD’Lİ

Gözaltına alınan bir diğer isim de Ebu Haris kod adlı Haris Karadağ, İzmir’de faaliyet gösteren Vasat Kitapevinin kurucusu. Selefilerin silahlandığı ve iç savaş çıkartacakları ve IŞİD’e eleman toplama bulguları üzerine yapılan operasyonlarda kitapevinin sahibi Haris Karadağ gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2019 yılında hazırladığı iddianamede Ebu Haris’in kurucusu olduğu Vasat kitapevi “terör örgütü’ olarak tanımlandı. Ebu Haris ve sempatizanlarının evlerinde yapılan aramada silah ve patlayıcı madde bulunmuştu.