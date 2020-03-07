Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’de savaşıldığı dönemde Akkuyu’da işlerin yolunda gidiyormuş... /07 Mart 2020 09:43

Suriye’de savaşıldığı dönemde Akkuyu’da işlerin yolunda gidiyormuş...

Suriye’de savaşıldığı dönemde Akkuyu’da işlerin yolunda gittiğini öğrenmek ilginç

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Sözcü Gazetesi Yazarı Çiğdem Toker İdlib’de 38 askerimizin şehit düşmesinin ardından, Rusya ile yaşanan gerginliğin ticarete yansımadığını yazdı. 

AKP'li yazarların Rusya'ya ve Putin'e sert açıklamalar yaparken AKP iktidarı özellikle Suriye’de savaşıldığı dönemde Akkuyu’da işleri yolunda gidiyormuş. 

İşte Çiğdem Toker'in yazısından bir bölüm : 

Suriye’nin İdlib bölgesinde 34 askerin, Rusya destekli Suriye güçleri saldırısında şehit olması, iki ülke devlet başkanlarının randevusunu kritik hale getirmişti. Okumakta olduğunuz yazı yazılırken de Cumhurbaşkanı Erdoğan Moskova’ya inmiş, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmelere başlamıştı.

Aynı saatlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın TAEK, Ankara Sanayi Odası ile birlikte İstanbul’da düzenlediği ‘3. Nükleer Santraller Fuarı ve 7. Nükleer Santraller Zirvesi’ ikinci günündeydi. Akkuyu İnşaat Müdürü Denis Sezemin, inşaatı yavaşlatan bir durum olmadığı, takvimin belirlenen doğrultuda sürdüğünü söyledi. Ama nedense medyada geniş yer almadı. Oysa bu önemli açıklama Rusya’nın Akkuyu’da inşaatı süren Nükleer Güç Santrali (NGS) projesinin, sahadaki son gelişmelerden nasıl etkileneceğini merak edenler için önemliydi.

Böylece çatışmalı ortamlarda verilen askeri ve insani kayıplar ile milletlerarası anlaşmaya dayalı ve ticari yönü ağır basan bir devasa proje arasında ilişki kurulmaması gerektiği anlaşıldı…

Yine de  Suriye’de cephede, zorlu koşullarda ateş altındaki askerlerin savaştığı bir dönemde Akkuyu NGS’de işlerin yolunda gittiğini öğrenmek ilginç oluyor.
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