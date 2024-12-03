Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’deki çatışmalar Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirir mi? /03 Aralık 2024 11:01

Suriye’deki çatışmalar Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirir mi?

AP tarafından yapılan habere göre Suriye’deki saldırılar, Rusya ve Türkiye’yi karşı karşıya getirebileceği iddia edildi.

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Samanyoluhaber.com - Moskova

Suriye’deki ayrılıkçı grupların güneyde, Hama’ya doğru ilerlemeye devam etmesi, Türkiye ve Rusya arasında olası bir çatışmanın patlak vermesine yol açabilir.

Bu durum, cihatçı grupları destekleyen Türkiye ile Suriye’de çıkarlarını korumaya çalışan Rusya arasında doğrudan bir çatışma riski oluşturuyor.

AP’nin Türk yetkililere dayandırdığı habere göre, Suriye hükümet güçlerinin, militanların ilerleyişini durdurmak yerine geri çekilmek zorunda kalmaları, bölgedeki çatışmanın derinleşmesine yol açabilir. 

Konuşan Türk yetkililer, Rusya’nın müdahalesiyle ilgili endişelerini de dile getirerek, militanların baskısı altında Suriye hükümetinin daha fazla toprak kaybettiğini belirtiyorlar.

Rusya ve Türkiye’nin Suriye’deki Çıkarları

Suriye’deki terörist grupların geniş çaplı saldırısı, 27 Kasım sabahı başladı ve militanlar İdlib vilayetinden ilerleyerek Halep’e ve son olarak Hama’ya ulaştılar. 

Rusya, Suriye ordusuna destek vererek militanların saldırılarını püskürtmek için askeri müdahalede bulundu. Bu çatışmada Rus Silahlı Kuvvetleri, 63 teçhizat ve yaklaşık 320 militanı etkisiz hale getirdi.

Hem Türkiye hem de Rusya’nın Suriye’deki koruması gereken çıkarlar bulunuyor; bu da iki ülke arasında doğrudan bir çatışma riskini artırıyor. Türkiye, İdlib’deki militanlara karşı daha fazla adım atmak isteyebilirken, Rusya’nın Suriye hükümetini destekleme çabası, iki ülke arasında gerginliği tırmandırabilir.
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