Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’deki cihatçı grubun liderine Türk vatandaşlığı /28 Haziran 2021 09:01

Suriye’deki cihatçı grubun liderine Türk vatandaşlığı

Suriye’deki ‘Ecnad’üş Şam’ adlı cihatçı grubunun liderlerinden Ebu Hamza’nın Türk vatandaşlığına geçtiği ortaya çıktı.

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Ebu Hamza’nın kimlik kartını paylaşan ABD’li ‘gazeteci’ Lindsey Snell, “Türk politikacılar Suriyeli mültecileri Suriye’ye geri göndermekten bahsetmeye devam ederken, eski El Kaide komutanı Manar El Şami Türk vatandaşlığı alıyor.” ifadelerini kullandığı paylaşımında “Manar Alshami” adına alınmış kimlik kartına ve cihatçı çetecinin fotoğraflarına yer verdi.
 
İşte o paylaşım;



El Şami daha öncesinde Ukrayna vatandaşlığı almıştı. Ukrayna vatandaşıyken çektirdiği pasaport fotoğrafıysa El Şami’nin Türkiye vatandaşı olmadan önce saç ektirdiğini gösteriyor.


 
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