Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’deki Türk-Rus devriyesine saldırı /25 Ağustos 2020 13:09

Suriye’deki Türk-Rus devriyesine saldırı

Suriye'deki Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendiği açıklandı.

SHABER3.COM


Rus haber ajansı IFAX, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Açıklamada, Suriye'deki Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
MSB'nin açıklaması şöyle:

"Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye’deki Türk-Rus devriyesine saldırı Sonraki Haber >>

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Gaz mı, Enkaz mı? Bir de Böyle Düşünün

Metrobüs alevler içinde!

Metrobüs alevler içinde!

ABD'de protestolar yine alevlendi

ABD'de protestolar yine alevlendi

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

İşte 6 Su Hortumunun Hayrete Düşüren Videosu

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Türkiye'deki hukuksuzluklar Gürcistan'a yansıdı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Fatih Terzioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Polis vahşeti!

Polis vahşeti!

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Halk Saray’a yürüdü; Lukaşenko otomatik silahla poz verdi

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Londra'daki Tower Bridge köprüsü havada asılı kaldı

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları

Milli sondaj' tartışmasında yandaş rektörün zor anları
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:56