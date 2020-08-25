Suriye’deki Türk-Rus devriyesine saldırı

Rus haber ajansı IFAX, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamalarını son dakika gelişmesi olarak duyurdu. Açıklamada, Suriye'deki Türk-Rus ortak devriyesine saldırı düzenlendiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından "Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir." açıklamasını yaptı.
MSB'nin açıklaması şöyle:
"Türkiye-Rusya Federasyonu 05 Mart Mutabakatı çerçevesinde; İdlib’teki M4 karayolunda icra edilen 26’ncı Birleşik Kara Devriyesi esnasında meydana gelen patlama nedeniyle konvoydaki bir araç hafif hasar görmüştür. Bölge derhal ateş altına alınmış, operasyon devam etmektedir."