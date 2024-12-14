Suriye Demokratik Güçleri ile HTŞ sınırı ihlal etmeme konusunda anlaştılar

SAMANYOLUHABER.COM MOSKOVA



Ancak bu talebi kabul etmediklerini söyleyen Abdi, HTŞ ile Fırat Nehri’ni sınır olarak kabul ettiklerini ve karşılıklı olarak bu sınırı ihlal etmeme konusunda anlaştıklarını ve bu nedenle Rusya’nın teklifine yanaşmadıklarını söyledi.



PKK'ya yakınlığıyla bilinen Suriye Halk Koruma Birlikleri’nin (YPG) ağırlıkta olduğu SDF’nin lideri Abdi, HTŞ ile Fırat Nehri’ni sınır olarak kabul ettiklerini ve karşılıklı olarak bu sınırı ihlal etmeme konusunda anlaştıklarını belirtti.



Ronahi TV’ye konuşan Abdi, “HTŞ ile aramızda Fırat Nehri’nin sınır olması konusunda anlaşmaya vardık. Biz o tarafa, onlar bu tarafa geçmeyecek,” dedi. Ayrıca, Türkiye’nin SDF’yi bir tehdit olarak görmesinin “gerçek dışı” olduğunu savundu.



Mazlum Abdi’nin açıklamaları, HTŞ’nin askeri başarılarının ardından bölgedeki güç dengelerinin yeniden şekillendiğini gösteriyor. Rusya’nın SDF’ye yaptığı yardım talebi, Moskova’nın Suriye’deki üslerini koruma ve bölgedeki varlığını sürdürme çabalarının bir parçası olarak yorumlanıyor. Ancak SDF’nin bu talebi reddetmesi, ABD destekli güçlerin HTŞ ile çatışmaya girmekten kaçınma stratejisini işaret ediyor.