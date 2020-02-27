Samanyolu Haber /Gündem / Suriye’den iki şehit haberi daha : Yaralılar da var /27 Şubat 2020 01:27

Suriye’den iki şehit haberi daha : Yaralılar da var

Suriye’nin İdlib bölgesinde rejim güçlerinin düzenlediği hava saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş ve Uzman Onbaşı Şükrü Elibol şehit oldu. Hain saldırıda 2 askerimiz ise yaralandı.

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Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu. İdlib’de düzenlenen saldırıda 2 askerimizin şehit olduğu belirtilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

*Ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan unsurlarımıza düzenlenen hava saldırısı sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Bölgedeki Rejim hedefleri derhal ateş altına alınmış; alınmaya devam edilmektedir.

*Hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, TSK ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz. Unutulmamalıdır ki; şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamış, bundan sonra da bırakılmayacaktır!

*Bölgedeki çeşitli kaynaklardan alınan bilgilere göre; 1 adet hava savunma füze sistemi, 1 adet ZU-23 uçaksavar, 1 adet Tanksavar, 3 tank, 1 mühimmat aracı, 2 iş makinesinin imha edildiği, 3 tankın ele geçirildiği ve 114 Rejim unsurunun etkisiz hale getirildiği öğrenilmiştir.

ACI HABER ULAŞTI


Hain saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş’ın (24), şehadet haberi, yetkililer tarafından Onikişubat ilçesi Hacı Mustafa Mahallesi’nde ikamet eden eşi Ayşe Baykuş’a, Dulkadiroğlu ilçesi Yeneşehir Mahallesi’ndeki ikamet eden baba Ali ve anne Zeynep Baykuş'a bildirildi.

Şehidin naaşının memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verilmesi beklendiği aktarıldı.
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