Suriye’den Morales’e destek mesajı

Suriye Dışişleri Bakanlığı Bolivya’da darbeyi şiddetle kınadığını belirterek seçilmiş başkan Evo Morales’le dayanışmasını ilan etti.



sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye, Bolivya’da askeri darbeyi şiddetle kınayarak seçilmiş devlet başkanı Evo Morales’le dayanışmasını açıkladı.





Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bu zorlu koşullarda dost Bolivya halkına desteğini tekrarladığı vurgulandı.





Açıklamada "bazı ülkeler tarafından Bolivya’nın içişlerine yapılan küstah müdahale” de kınandı.