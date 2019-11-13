Samanyolu Haber /Dünya / Suriye’den Morales’e destek mesajı /13 Kasım 2019 21:44

Suriye’den Morales’e destek mesajı

Askeri darbe sonrasında görevini bırakan eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'e Suriye'den destek geldi.

SHABER3.COM

Suriye Dışişleri Bakanlığı Bolivya’da darbeyi şiddetle kınadığını belirterek seçilmiş başkan Evo Morales’le dayanışmasını ilan etti.

sol.org.tr'de yer alan habere göre Suriye, Bolivya’da askeri darbeyi şiddetle kınayarak seçilmiş devlet başkanı Evo Morales’le dayanışmasını açıkladı.

Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada Suriye Arap Cumhuriyeti’nin bu zorlu koşullarda dost Bolivya halkına desteğini tekrarladığı vurgulandı.

Açıklamada "bazı ülkeler tarafından Bolivya’nın içişlerine yapılan küstah müdahale” de kınandı.
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