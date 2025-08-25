Samanyolu Haber /Dünya / Suriye Devlet Başkanı Şara BM Genel Kurulu'nda konuşacak /25 Ağustos 2025 17:43

Suriye Devlet Başkanı Şara BM Genel Kurulu'nda konuşacak

Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara, Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Şara, 1967'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye lideri olacak.

SHABER3.COM

Suriye'nin geçici Devlet Başkanı Ahmed Şara, Eylül ayında düzenlenmesi planlanan toplantıda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na hitap edecek. Bu, 1967 yılından bu yana bir Suriye liderinin Genel Kurul'da yapacağı ilk konuşma olacak.

Bir dışişleri yetkilisi tarafından yapılan açıklamada, "Şara, New York'taki BM Genel Kurulu'na katılacak ve bir konuşma yapacak" dedi. İsminin gizli tutulmasını isteyen yetkili, medyaya bilgi verme yetkisi olmadığını belirtti.

Şara, Aralık ayında, lideri olduğu Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünün öncülük ettiği koalisyonun, yaklaşık 14 yıl süren yıkıcı iç savaşın ardından Suriye'nin uzun süreli lideri Beşar Esad'ı devirmesiyle iktidara gelmişti.

Aynı yetkili, "Eski Devlet Başkanı Nureddin Atassi'den bu yana BM'de konuşacak ilk Suriye Başkanı olacak. Ayrıca Genel Kurul'un 22-30 Eylül tarihleri arasında yapılacak üst düzey haftasına katılan ilk Suriye lideri olacak" ifadelerini kullandı.

Göreve geldiğinden bu yana Suriye'nin yeni yönetimi,hem bölgesel hem de uluslararası alanda destek kazandı. Nisan ayında Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Şeybani, ilk kez BM'ye hitap etmişti. Bu vesileyle, Suriye'nin yeni bayrağı New York'taki BM merkezinde ilk kez göndere çekilmişti.

Şara, Mayıs ayında Suudi Arabistan'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti. Bundan bir hafta önce ise Batı'ya yaptığı ilk seyahatte Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Bununla birlikte Şara, geçmişte aranılan bir cihatçı olarak Birleşmiş Milletler'in yaptırımları ve seyahat yasağı kapsamında bulunuyor. Bu nedenle yurtdışına yapacağı tüm seyahatler için özel muafiyet talep etmek zorunda.

 
