Samanyolu Haber /Gündem / Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat: ‘İşgal sona ermeden ilişkiler normalleşemez’ /14 Ocak 2023 23:50

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat: ‘İşgal sona ermeden ilişkiler normalleşemez’

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdat, Şam’a bir ziyarette bulunan İranlı mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında “İşgal ortadan kalkmadan Türkiye ile normal bağların kurulmasından söz edemeyiz” dedi.

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Türkiye, düzenlediği askeri operasyonlar sonrası Afrin ve Cerablus bölgeleri başta olmak üzere ülkenin kuzeyinde askerleriyle varlığını sürdürüyor. İdlib’de Rusya ve İran’la varılan mutabakat sonucu oluşturulan gözlem noktaları bulunuyor.

Son dönemde Suriye ile Türkiye arasında yakınlaşma başlamış; Rusya’nın arabuluculuğunda yapılan görüşmeler son olarak Savunma Bakanları’nın 28 Aralık’ta Moskova’da bir araya gelmesiyle sonuçlanmıştı.

Perşembe günü de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Şubat ayında Faysal Mikdat’la bir araya gelebileceğini açıklamıştı. Türkiye, görüşmeler sürerken ülkenin kuzeybatısındaki silahlı muhalefeti desteklemeye devam ediyor. Şam yönetimi ise muhalif militanları “terör örgütü” olarak kabul ediyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Mikdat, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Beşşar Esad’ın bir araya gelmesi için “uzlaşmazlık olan unsurların ortadan kalkmasına bağlı olduğunu” söyledi.

Erdoğan, bir süre önce yaptığı açıklamada dışişleri bakanlarının yapacağı görüşme sonrası devlet başkanlarının da bir araya gelebileceğini söylemişti.

Esad da Cuma günü yaptığı açıklamada görüşmelerin sonuçlarının “işgal ve teröre verilen desteğin son bulmasına bağlı olduğunu” ifade etmişti.
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