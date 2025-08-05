Suriye durulmuyor! Süveyda’da ölü sayısı 1531'e yükseldi: HTŞ güçleri 12 sivili infaz etti





ÖLÜ SAYISI 1531'E ULAŞTI





SÜVEYDA’DA BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

Bölgenin kırsal bölgelerinde de süren çatışmalarla birlikte ateşkes anlaşmasında yeni ihlaller yaşanmış oldu. SOHR, ölen 14 kişiden 12’sinin Şam’daki HTŞ yönetimine bağlı güçler tarafından infaz edildiğini söyledi, sayının artabileceği uyarısında bulunuldu.Bunlarla birlikte Süveyda’da Arap Bedevileri ve Şami’daki geçici yönetime bağlı HTŞ güçleri ile Dürziler arasında çıkan çatışmalarda yaşanan ölüm sayısı 1531 oldu. Ölümler, İsrail’in hava saldırısı ve tarafların arasındaki çatışmaların yanı sıra hukuk dışı infazlardan dolayı gerçekleşti.SOHR, aynı zamanda Süveyda’nın batı tarafında da HTŞ güçleri tarafından Ara kasabasına ağır makineli tüfek ateşi açılması sonucu ateşkesin bir noktada daha ihlal edildiğini açıkladı. Ateş sonrası ateşkes garantörlerinin olayı yatıştırdığı kaydedildi.Suriye’nin Süveyda bölgesinde 13 Temmuz’da Arap Bedevileri ve Dürziler arasında başlayan, daha sonra Şam’daki geçici yönetimin HTŞ birliklerini de Bedevilerin yanına göndermesiyle devam eden çatışmalarda 25 Temmuz’da ateşkes anlaşması imzalandı.ABD, Şam yönetimi, ve Dürzilerin hakkını savunduğunu öne süren İsrail arasında yapılan anlaşma kapsamında HTŞ yönetimine ait tüm kurum ve kuruluşların Süveyda’ya girişi yasaklanmış güvenliğin yerel güçler tarafından sağlanacağı ve ateşkesi ABD’nin denetleyeceği bildirilmişti.