Suriye düşen helikopterle ilgili kimi suçladı?

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’nın iddiasına göre dün Halep’in batısında Suriye Ordusu’na ait askeri bir helikopter, Türkiye’nin desteklediği gruplarca düşürüldü ve helikopter ekibi hayatını kaybetti.





Askeri kaynaklara atıf yapan SANA, helikopterin füze ile düşürüldüğü iddiasına yer veridi. Askeri helikopterin Halep kırsalının batısındaki Orm el Kubra kasabasının yakınlarda dün yerel saatle 13:40 saatlerinde vurulduğu belirtildi.





KAÇ ASKERİN ÖLDÜĞÜ AÇIKLANMADI





SANA'ya mülakat veren ve isminin açıklanmasını istemeyen bin askeri kaynak helikopteri, Türkiye destekli gruplar tarafından düşürüldüğünü iddia etti.





Düşürülen helikopterde kaç askerin hayatını kaybettiğine dair bilgiye ise yer verilmedi.