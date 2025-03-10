Samanyolu Haber /Dünya / Suriye geçici yönetimi duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı /10 Mart 2025 22:57

Suriye geçici yönetimi duyurdu: SDG ile anlaşmaya varıldı

Suriye'deki geçici yönetimi, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) ordu ve devlet kurumlarıyla entegrasyonu konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Şam yönetimi ile terör örgütü YPG'nin siyasi yapısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında, Kuzeydoğu Suriye’nin entegrasyonu ve siyasi sürecin geleceğine ilişkin bir anlaşma imzalandı.

Reuters'ın bildirdiğine göre, Suriye geçici yönetimi ile SDG arasında kritik bir toplantı gerçekleştirildi. Suriye yönetimini Devlet Başkanı sıfatıyla Ahmed el-Şaraa, SDG’yi ise Mazlum Abdi’nin temsil ettiği bildirildi.

Sana'da yer alan haberde, tarafların, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya vardığı anlaşmada 8 madde yer aldığı da bildirildi.

8 MADDELİK ANLAŞMA

Anlaşmanın maddeleri şu şekilde:

1. Dini veya etnik kökenine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin temsil ve siyasi katılım haklarının liyakate dayalı olarak sağlanması.

2. Kürt toplumunun Suriye'nin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve anayasal haklarının garanti altına alınması.

3. Tüm Suriye topraklarında ateşkes.

4. Sınır geçişleri, havaalanları, petrol ve gaz sahaları dahil olmak üzere kuzeydoğu Suriye'deki tüm sivil ve askeri kurumların devlet yönetimi altında bütünleştirilmesi.

5. Yerinden edilmiş tüm Suriyelilerin devlet koruması altında memleketlerine geri dönmesinin sağlanması.

6. Suriye'nin Esad'ın kalıntıları ve güvenliğine ve birliğine yönelik tüm tehditlerle mücadelesini desteklemek.

7. Bölünme çağrılarını, nefret söylemini ve anlaşmazlık çıkarma girişimlerini reddetmek.

8. Uygulama komiteleri, yıl sonuna kadar anlaşmayı yürürlüğe koymak için çalışacak.
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