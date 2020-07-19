Samanyolu Haber /Dünya / Suriye halkı genel seçimler için sandık başında /19 Temmuz 2020 16:16

Suriye halkı genel seçimler için sandık başında

Suriye bugün parlamento seçimleri için sandık başında. İç savaşın patlak verdiği 2011'den bu yana düzenlenen üçüncü genel seçimlerde, Baas partisinin parlamento kontrolünü sürdürmesi bekleniyor.

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Suriye halkı, korona virüsü salgınının ve Amerikan yaptırımlarının derinleştirdiği ekonomik krizin gölgesinde parlamento seçimleri için sandık başında. Ordunun son iki yılda silahlı isyancılardan geri aldığı bölgeler dahil, ülke çapında 7 binden fazla noktada oy kullanılıyor.

Seçimlerde, 1600 fazla ismin parlamentodaki 250 koltuk için aday olduğu belirtiliyor. Adaylar arasında, bazıları ABD’nin yaptırım listesinde bulunan iş insanları da bulunuyor. Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, parlamentonun yapısında değişiklik beklenmiyor; Baas’ın kontrolünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.
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