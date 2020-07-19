Suriye halkı genel seçimler için sandık başında

Suriye halkı, korona virüsü salgınının ve Amerikan yaptırımlarının derinleştirdiği ekonomik krizin gölgesinde parlamento seçimleri için sandık başında. Ordunun son iki yılda silahlı isyancılardan geri aldığı bölgeler dahil, ülke çapında 7 binden fazla noktada oy kullanılıyor.







Seçimlerde, 1600 fazla ismin parlamentodaki 250 koltuk için aday olduğu belirtiliyor. Adaylar arasında, bazıları ABD’nin yaptırım listesinde bulunan iş insanları da bulunuyor. Muhalefetin boykot ettiği seçimlerde, parlamentonun yapısında değişiklik beklenmiyor; Baas’ın kontrolünü sürdürmesine kesin gözüyle bakılıyor.