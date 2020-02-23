Samanyolu Haber /Gündem / Suriye: Hava sahamıza giren uçak düşürülür /23 Şubat 2020 12:45

Suriye: Hava sahamıza giren uçak düşürülür

Esad rejimine bağlı ülkenin resmi haber ajansı SANA’da yer alan habere göre Suriye hava sahasını ihlal eden her uçağın vuracağı duyuruldu.

SHABER3.COM

Suriye silahlı kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, hava savunma birliklerine, ülkenin hava sahasını yasalara aykırı olarak ihlal eden hava araçlarına doğrudan ateş açma emri verildiği belirtildi.

Açıklamada ''Suriye’nin hava sahasını ihlal eden her uçak, bizim semalarımızda bulunmasına izin verilmeyen düşman hedefi olarak değerlendirilecek. Tespit edilir edilmez takip edilecek ve hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek” ifadelerine yer verildi.

Suriye hava sahasının herhangi bir ihlalinin ülkeye dışarıdan yapılan saldırganlık eylemi olarak görüleceği ifade edilen açıklamada, “Hava savunma kuvvetleri, tüm mevcut araçlarla karşı koyma emri aldı” denildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Suriye: Hava sahamıza giren uçak düşürülür Sonraki Haber >>

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Bu dar sokakta eksilen sendin...

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Babacan'ın ekibinden manidar video!

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Hız ve Dikkatsizlik felaket getirdi...

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Telefon ile oynarken tren raylarına düştü

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

Japonlar bunu da yaptı: Hastalanan öğrenciler sınıfa robot gönderiyor

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

'Bebekler ve Anneler ' için özgürlük çağrısı

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

‘5 dakika oturabildim büyük başarı’

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Uygurlar’a yapılanları makyaj videosuyla anlattı

Bir Nefes

Bir Nefes

Astranot uzaya çöp atarken...

Astranot uzaya çöp atarken...
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:28:51