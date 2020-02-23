Suriye: Hava sahamıza giren uçak düşürülür

Suriye silahlı kuvvetleri komuta merkezinden yapılan açıklamada, hava savunma birliklerine, ülkenin hava sahasını yasalara aykırı olarak ihlal eden hava araçlarına doğrudan ateş açma emri verildiği belirtildi.







Açıklamada ''Suriye’nin hava sahasını ihlal eden her uçak, bizim semalarımızda bulunmasına izin verilmeyen düşman hedefi olarak değerlendirilecek. Tespit edilir edilmez takip edilecek ve hava sahamızı ihlal eder etmez yok edilecek” ifadelerine yer verildi.





Suriye hava sahasının herhangi bir ihlalinin ülkeye dışarıdan yapılan saldırganlık eylemi olarak görüleceği ifade edilen açıklamada, “Hava savunma kuvvetleri, tüm mevcut araçlarla karşı koyma emri aldı” denildi.