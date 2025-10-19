Suriye hükümetinin Rusya'dan yoğun talepleri

Samanyoluhaber.com - Moskova





Suriye geçiş hükümeti, Rusya'dan ülkelerindeki askeri üslerin devamı karlılığında silah, petrol ve buğday İstedi.





Arap medyasına dayandırılan haberlere göre, Suriye Geçiş Hükümeti, Rusya'dan kapsamlı bir askeri ve ekonomik yardım paketi talep etti. Suriye lideri Ahmed eş-Şera'nın Moskova ziyareti sırasında gündeme gelen talepler arasında silah tedariki, petrol ve buğday ithalatı yer alıyor.





Kaynaklara göre, 15 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşen eş-Şera, Suriye'nin askeri, ekonomik ve diplomatik düzeyde yardıma ihtiyaç duyduğunu iletti.





Suriye'nin Teklifleri ve Diplomatik Talepler





Yeni silah temini, mevcut askeri teçhizat için yedek parça ve teknik bakım desteği. Bazı raporlara göre, Rus hava savunma sistemlerinin transferi de gündemde.





Ayrıca Rusya'dan petrol ve buğday sevkiyatı ile ülkeye Rus yatırımlarının çekilmesi de istendi. eş-Şera'nın, devletin mali kaynağının olmadığını ve dış yardıma muhtaç olduğunu vurguladığı belirtiliyor.





Karşılığında Suriye liderinin, Rusya'ya farklı taahhütlerde bulunduğu iddia edildi. Rusya'nın Suriye'deki iki resmi askeri üssünün (Hmeymim ve Tartus) korunacağı garantisi verildi. Rusya'nın endişe duyduğu, ülkedeki yabancı militan varlığı ve etno-dini gerilimlerin çözülmesi için işbirliği yapılacağı ifade edildi.





Ayrıca eş-Şera'nın, Rusya'dan İsrail'i, Suriye topraklarına yönelik sistematik saldırıları durdurmaya ikna etmek için diplomatik baskı uygulamasını istediği ve Rus askeri devriyelerin, İsrail Ordusu'nun (TSAHAL) faaliyet gösterdiği güney bölgelerine geri dönmesi talebinde bulunduğu aktarıldı.