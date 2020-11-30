Samanyolu Haber /Dünya / Suriye için anayasa taslağında geri sayım /30 Kasım 2020 19:45

Suriye için anayasa taslağında geri sayım

Suriye'de Esad rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Komitesi toplantılarının son turu Cenevre'de başladı. Cuma gününe kadar sürecek toplantılarda anayasa taslağı oluşturulması hedefleniyor.

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Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş sonrasındaki siyasi düzeni oluşturma çabaları sürüyor. Esad rejimi, muhalefet ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Anayasa Komitesi'nde "küçük grup" toplantılarının dördüncü turu Cenevre'de başladı.

Anayasa Komitesi, taraflardan 15'er temsilcinin yer aldığı "küçük grup" ve 50'şer temsilcinin yer aldığı 150 kişilik "büyük grup"tan oluşuyor.

Cuma gününe kadar sürmesi planlanan "küçük grup" toplantısı sonunda bir anayasa taslağının oluşturulması hedefleniyor.

Pedersen: Derin güvensizliği aşmak zaman alacak

Toplantıya başkanlık eden BM Suriye özel temsilcisi Geir Pedersen, taraflar arasındaki "derin güvensizliğin" aşılmasının uzun zaman alacağını belirterek toplantıların bu güvenin inşasına yardımcı olmasını umduklarını kaydetti. Görüşmelerin zorlu geçebileceğine işaret eden Pedersen, tutukluların değişimi ve müzakerelerde ortak ilkeler belirlenmesinin güvensizliğin aşılmasına yardımcı olabileceğini belirtti.

Suriye için Anayasa Komitesi, BM Güvenlik Konseyi'nin 2015 yılında çıkardığı karara dayanarak oluşturulmuştu. Görüşmelerin ilk üç turu elle tutulur sonuçlar alınamadan sona ermişti. Görüşmelerde bir sonraki turun Ocak ayında başlaması planlanıyor.
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