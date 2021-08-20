Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

İsrail roket saldırıları sonrası Lübnan topraklarını havadan vurdu





İsrail yorum yapmadı





Suriyeli muhalifler: Rejim kuzeydeki bir köyü bombaladı çocuklar öldü





Devlet haber ajansı SANA, Suriye hava savunmasının İsrail uçaklarıyla karşı karşıya geldiğini söylerken, Suriye'de hükümet yanlısı Cham FM Radyosu Şam kırsalında ve merkezi Humus vilayetinde hava saldırılarının yapıldığını bildirdi.Şam sakinleri, 15 dakikalık bir zaman diliminde apartmanları sallayan en az beş yüksek sesli patlama duyduklarını bildirdiler. Füzelerin havada izlediği istikamet ise Lübnan üzerinden ateşlendiklerini işaret ediyor.Suriye'deki askeri operasyonları hakkında nadiren yorum yapan İsrail'den hemen bir açıklama gelmedi ve şimdilik herhangi bir can kaybına ilişkin rapor da yok.İsrail, Suriye iç savaşı sırasında, Suriye hükümet güçleriyle birlikte savaşan Lübnan'ın İran destekli Hizbullah militan grubuna bağlı olduğuna inanılan şüpheli silah sevkiyatlarına karşı daha önce Suriye içinde yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirdi. Ancak Tel Aviv bu tür operasyonları nadiren kabul ediyor ya da yorum yapıyor.Bu haftanın başlarında, Suriye devlet medyası İsrail'in salı günü geç saatlerde güney Suriye'de belirsiz bir askeri konumu hedef alan bir füze saldırısı düzenlediğini bildirmişti.Ülkedeki muhalif gruplar da Suriye'nin kuzeybatısındaki bir köyün hükümet güçleri tarafından bombalandığını ve çoğu çocuk beş kişinin öldüğünü aktarıyor.Kuzeybatı Suriye, geçen yıl mart ayında Suriye iç savaşında karşıt tarafları destekleyen Türkiye ve Rusya'nın arabuluculuk yaptığı ateşkesten bu yana aralıklı askeri faaliyetlere tanık oluyor. Ateşkes anlaşması, savaşın parçaladığı ülkedeki muhaliflerin son büyük kalesi olan İdlib eyaletine yönelik Rus destekli hükümet saldırısını sona erdirmişti.Muhalif bir savaş izleme grubu olan İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Perşembe günü Belşoun köyünün bombalanması nedeniyle bir kadın, üç çocuğu ve başka bir çocuk hayatını kaybetmesine neden oldu.Muhaliflerin elindeki bölgelerde faaliyet gösteren Beyaz Baretliler olarak da bilinen Suriye sivil savunması, ölümleri doğruladı ve kurtarma ekiplerinin cesetleri enkaz altından çıkarmalarının üç saat sürdüğünü söyledi.Geçen yıl Rusya-Türkiye müzakere edilen ateşkesi kabul eden Suriye hükümeti, 10 yıllık çatışma sırasında kaybettiği topraklar üzerindeki kontrolü yeniden sağlamak istiyor.