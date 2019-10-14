Suriye ile SDG'nin anlaşmasına Erdoğan yorumu: Şu an çok dedikodu var

Konuşmasında NATO'nun 5. maddesinin pasif halde olduğunu ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin yanında olunmamasının sebebinin 'Müslümanlıkla' ilgili olduğunu düşünmeye başlayacaklarını söyledi. Erdoğan, bir kez daha, "Siz NATO müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız yoksa bu terör örgütlerinin mi?" diye sordu.







Soru-Cevap





(Suriye Ordusu'nun PYD ile anlaşma yaptığı iddiası)

-Şu anda birçok dedikodu var. Özellikle büyükelçilik vasıtasıyla ve bunun yanında şu an itibariyle Kobani'de Rusya'nın da olumlu yaklaşımıyla sıkıntı olmayacağa benziyor. Münbiç konusunda ise biz kararımızı verdiğimiz gibi uygulama aşamasındayız. Amerika ile Münbiç konusundaki mutabakatımız 90 gün içinde terör örgütleri Münbiç'i boşaltacaktı ama seneyi devirdik, boşaltılmadı. Biz Türkiye olarak girmeyeceğiz ki, oranın sahipleri oraya girecek. Bizim de bu konudaki yaklaşımımız onların oraya girmesi ve onların güvenliğini sağlamak.







(Yabancı basının yaklaşımı farklı. Siviller zarar görüyor diyenler var. Yabancı basının manipülasyonunu nasıl değerlendiriyorsunuz?)

-İnanıyorum ki bu manipülasyonları sizler samimi olarak nasıl değerlendiriyorsanız ben de öyle değerlendiriyorum. 600'ün üzerinde topraklarımıza havan topunun atılmasına kör olmaları anlaşılır gibi değil. Bunlar ilk değil, bunların taktiği bu. Şimdi de aynı taktiği içeride ve dışarıda uyguluyorlar. Ancak gerçekleri karartmak mümkün değil. Havan topları neticesinde evlerini boşaltanlar, yaralananlar var. Şehitlerimiz var. Bunlar istediği kadar hedef çağırsınlar bizim halkımız gerçekleri görüyor. Biz de bunları yazılı ve görsel olarak dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Onlar kendi sahtekarlıklarını yapacaklar bizler ise doğruyu anlatmaya devam edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın.





"Biz NATO üyesi olan bir ülkeyiz. NATO'nun beşinci maddesi var. Biz bir terör örgütünün baskısı, tacizi altındayız. Buna karşın 5. maddeye göre bunların bizim yanımızda yer alması lazım. Siz NATO müttefikinizin yanında mı yer alacaksınız yoksa bu terör örgütlerinin mi? Tabii cevap veremiyorlar. Yaptıklarının gayesi, sebebi nedir anlamak mümkün değil. İnsan bazen düşünüyor. NATO üyesi ülkeler içerisinde tek Müslüman ülke Türkiye. Bunu düşünmeye doğru gidiyoruz. NATO, 5. madde noktasında pasif."





"Dik duracağız. şu anda özellikle teröre ve teröristlere karşı Kürtlerle herhangi bir bölgede savaşmak gibi bir şeyimiz yok .Biz devletiz. Karşımızda bir terör örgütü var. Terör örgütü ile savaş olmaz mücadele olur. Savaş devletler arasında olur. Bu hassasiyetimizi ortaya koyuyoruz. Gerek Amerika gerek Rusya ile görüşmeleri arkadaşlarımız aynı şekilde sürdürüyor. Bu süreci aynı kararlılıkla devam ettiriyoruz. Şu anda etkisiz hale getirilenlerin sayısı 550'ye ulaştı. Bunların içerisinde de 500 malum ölü var. Bunun yanında 26 yaralı, 24 teslim olan var. Bu şekilde de mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor, devam edecek. Programımızı inşallah bugün ve yarın devam ettirip, yarın akşam da döneceğiz."